Samsung Galaxy A11 против Motorola Moto G7
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 марта 2020 года Samsung Galaxy A11 с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.24-дюймового Motorola Moto G7, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 632 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A11
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Более новая ОС: Android 11 против 9
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Motorola Moto G7
- На 51% выше плотность пикселей (405 vs 268 PPI)
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
- Возможность записи 4K-видео
- На 9% выше максимальная яркость экрана (501 против 458 нит)
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
56
60
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
29
34
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
68
59
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
49
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
64
58
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
50
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|TFT LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|6.24 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|1080 x 2270 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18.9:9
|Плотность пикселей
|268 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|81.6%
|81.65%
Дизайн и корпус
|Высота
|161.4 мм
|157 мм
|Ширина
|76.3 мм
|75.3 мм
|Толщина
|8 мм
|7.92 мм
|Вес
|177 граммов
|174 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Красный, Белый
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 450
|Qualcomm Snapdragon 632
|Макс. частота
|1800 МГц
|1800 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Gold (Cortex-A73
|Размер транзистора
|14 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Adreno 506
|Частота GPU
|720 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~124 Гфлопс
|~124.8 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
276
Geekbench 5 (многоядерный)
1013
AnTuTu Benchmark 7
74634
Moto G7 +46%
109330
AnTuTu Benchmark 8
88506
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
|Android 9.0
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|10.4 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут)
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|2:25 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:47 ч.
Время просмотра видео
9:05 ч.
Время разговора (3G)
25:00 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|115°
|-
|Количество объективов
|3 (13 МП + 5 МП + 2 МП)
|2 (12 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.2
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Размер пикселя
|-
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.52 Вт/кг
|0.45 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|1.376 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Адаптер питания TurboPower
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность, камера, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy A11, а если дисплей и производительность – то Motorola Moto G7.
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