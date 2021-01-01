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Samsung Galaxy A11 против Motorola Moto G7

Самсунг Галакси А11
VS
Моторола Мото Джи 7
Samsung Galaxy A11
Motorola Moto G7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 марта 2020 года Samsung Galaxy A11 с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.24-дюймового Motorola Moto G7, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 632 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A11
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Motorola Moto G7
  • На 51% выше плотность пикселей (405 vs 268 PPI)
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (501 против 458 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A11
vs
Moto G7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.24 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2270 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.9:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 81.65%
Максимальная яркость
Galaxy A11
458 нит
Moto G7 +9%
501 нит

Дизайн и корпус

Высота 161.4 мм 157 мм
Ширина 76.3 мм 75.3 мм
Толщина 8 мм 7.92 мм
Вес 177 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Красный, Белый Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A11
81.6%
Moto G7
81.65%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А11 и Моторола Мото Джи 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 Qualcomm Snapdragon 632
Макс. частота 1800 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Gold (Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 506 Adreno 506
Частота GPU 720 МГц 650 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~124.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A11
276
Moto G7
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A11
1013
Moto G7
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A11
74634
Moto G7 +46%
109330
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A11
88506
Moto G7
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11) Android 9.0
Оболочка UI One UI 2.0 Stock Android
Размер системы из коробки 10.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 2:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A11
н/д
Moto G7
10:47 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A11
н/д
Moto G7
9:05 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A11
н/д
Moto G7
25:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A11 vs Motorola Moto G7
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 115° -
Количество объективов 3 (13 МП + 5 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A11
н/д
Moto G7
84 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Май 2020 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.52 Вт/кг 0.45 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг 1.376 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Адаптер питания TurboPower
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность, камера, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy A11, а если дисплей и производительность – то Motorola Moto G7.

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