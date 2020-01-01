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Samsung Galaxy A11 против Oppo Realme C11

Самсунг Галакси А11
Samsung Galaxy A11
VS
Оппо Реалми C11
Oppo Realme C11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 марта 2020 года Samsung Galaxy A11 с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.5-дюймового Oppo Realme C11, который имеет процессор MediaTek Helio G35 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A11
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • На 53% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (275 и 180 баллов)
  • Весит на 19 граммов меньше
Причины выбрать Oppo Realme C11
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 90 FPS
  • Более энергоэффективный CPU

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A11 и Oppo Realme C11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1600 x 720 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 81.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A11
454 нит
Realme C11 +6%
481 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161.4 мм 164.4 мм
Ширина 76.3 мм 75.9 мм
Толщина 8 мм 9.1 мм
Вес 177 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Красный, Белый Мятный зеленый, Перечный серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A11
81.6%
Realme C11
81.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А11 и Оппо Реалми C11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 MediaTek Helio G35
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-53) 8 ядер по 2.3 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 506 PowerVR GE8320
Частота GPU 720 МГц 680 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A11 +53%
275
Realme C11
180
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A11 +2%
1028
Realme C11
1010
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A11
91517
Realme C11 +21%
110959

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10
Оболочка UI One UI 2.0 Realme UI 1.0

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 2:25 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A11 vs Oppo Realme C11
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 90 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (13 МП + 5 MP + 2 MP) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние - 27 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 7

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года Июнь 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.52 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy A11, а если батарея – то Oppo Realme C11.

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