Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 марта 2020 года Samsung Galaxy A11 с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A03 Core, который имеет процессор Unisoc SC9863A и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.