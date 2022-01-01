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Samsung Galaxy A11 против A03 Core

Самсунг Галакси А11
VS
Самсунг Галакси А03 Core
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A03 Core

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 марта 2020 года Samsung Galaxy A11 с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A03 Core, который имеет процессор Unisoc SC9863A и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A11
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 450
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • На 88% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 275 и 146 баллов
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 34 грамма меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A03 Core
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A11
vs
Galaxy A03 Core

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD PLS TFT
Размер 6.4 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 81.8%
Максимальная яркость
Galaxy A11
449 нит
Galaxy A03 Core
449 нит

Дизайн и корпус

Высота 161.4 мм 164.2 мм
Ширина 76.3 мм 75.9 мм
Толщина 8 мм 9.1 мм
Вес 177 граммов 211 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Красный, Белый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А11 и Самсунг Галакси А03 Core в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 Unisoc SC9863A
Макс. частота 1800 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 506 PowerVR GE8322
Частота GPU 720 МГц -
FLOPS ~124 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц -
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A11 +33%
1008
Galaxy A03 Core
758
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A11
98400
Galaxy A03 Core +16%
113994
CPU 39190 -
GPU 10532 -
Memory 29723 -
UX 19815 -
Total score 98400 113994
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 One UI Core 3.1
Размер системы из коробки 10.4 ГБ 8.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 2:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A11 vs Samsung Galaxy A03 Core
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива 115° -
Количество объективов 3 (13 МП + 5 МП + 2 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1920
Апертура f/2.0 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Май 2020 года Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.52 Вт/кг 0.24 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель MicroUSB
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, коммуникации и звук - выбирайте Samsung Galaxy A11, а если дисплей и корпус – то Samsung Galaxy A03 Core.

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