Samsung Galaxy A12 Nacho против Oppo Realme C11
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 августа 2021 года Samsung Galaxy A12 Nacho с экраном 6.5" и чипом Exynos 850, против 6.5-дюймового Oppo Realme C11, который имеет процессор MediaTek Helio G35 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A12 Nacho
- Современный порт USB Type-C
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 850
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Oppo Realme C11
- Запись замедленной съемки в 90 FPS
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
57
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
34
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
70
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
46
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
59
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
52
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.1%
|81.7%
Дизайн и корпус
|Высота
|164 мм
|164.4 мм
|Ширина
|75.8 мм
|75.9 мм
|Толщина
|8.9 мм
|9.1 мм
|Вес
|205 граммов
|196 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Красный, Черный, Синий
|Мятный зеленый, Перечный серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 850
|MediaTek Helio G35
|Макс. частота
|2000 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|8 (8)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
|- 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|8 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP1
|IMG PowerVR GE8320
|Частота GPU
|820 МГц
|680 МГц
|FLOPS
|~26 Гфлопс
|~54.4 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
169
Realme C11 +5%
177
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A12 Nacho +3%
1019
991
AnTuTu Benchmark 8
н/д
103872
Список смартфонов в AnTuTu 9 (#154 и #151)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 10
|Оболочка UI
|One UI 3.1
|Realme UI 1.0
|Размер системы из коробки
|12.9 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 80 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
|2:25 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|90 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|2 (13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.2
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.0
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|-
|27 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|7
|7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Август 2021 года
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2021 года
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A12 Nacho более удачной покупкой.
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