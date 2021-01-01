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Samsung Galaxy A12 Nacho против Galaxy A12

Самсунг Галакси А12 Начо
VS
Самсунг Галакси А12
Samsung Galaxy A12 Nacho
Samsung Galaxy A12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 августа 2021 года Samsung Galaxy A12 Nacho с экраном 6.5" и чипом Exynos 850, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A12, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A12 Nacho
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 850

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A12 Nacho
vs
Galaxy A12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT PLS TFT
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.1% 82.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.3%
ШИМ (PWM) - 337 Гц
Время отклика - 52 мс
Контрастность - 864:1
Максимальная яркость
Galaxy A12 Nacho
450 нит
Galaxy A12 +4%
467 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164 мм 164 мм
Ширина 75.8 мм 75.8 мм
Толщина 8.9 мм 8.9 мм
Вес 205 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Красный, Черный, Синий Черный, Синий, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А12 Начо и Самсунг Галакси А12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 MediaTek Helio P35
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP1 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 820 МГц 680 МГц
FLOPS ~26 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI 3.1 One UI 3.1 Core
Размер системы из коробки 12.9 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 80 минут) Да (20% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:00 ч. 3:03 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A12 Nacho
н/д
Galaxy A12
18:18 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A12 Nacho
н/д
Galaxy A12
15:19 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A12 Nacho
н/д
Galaxy A12
31:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A12 Nacho vs Samsung Galaxy A12
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A12 Nacho
н/д
Galaxy A12
80.9 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Август 2021 года Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Август 2021 года Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.67 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.38 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy A12 Nacho.

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