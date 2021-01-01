Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 ноября 2020 года Samsung Galaxy A12 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.34-дюймового Google Pixel 5a 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.