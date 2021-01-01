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Samsung Galaxy A12 против Google Pixel 5a 5G

Самсунг Галакси А12
VS
Гугл Пиксель 5a 5G
Samsung Galaxy A12
Google Pixel 5a 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 ноября 2020 года Samsung Galaxy A12 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.34-дюймового Google Pixel 5a 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A12
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Комплектуется на 320 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4680 мАч
Причины выбрать Google Pixel 5a 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • На 83% выше максимальная яркость экрана (856 против 468 нит)
  • На 54% выше плотность пикселей (415 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Поддержка беспроводной зарядки на
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 765G
  • Стерео динамики
  • OLED экран (против PLS TFT у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A12
vs
Pixel 5a 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT OLED
Размер 6.5 дюймов 6.34 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.1% 85%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.3% -
ШИМ (PWM) 337 Гц -
Время отклика 52 мс -
Контрастность 864:1 -
Максимальная яркость
Galaxy A12
468 нит
Pixel 5a 5G +83%
856 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164 мм 154.9 мм
Ширина 75.8 мм 73.7 мм
Толщина 8.9 мм 7.6 мм
Вес 205 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Белый, Красный Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A12
82.1%
Pixel 5a 5G +4%
85%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А12 и Гугл Пиксель 5a 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35 Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2300 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Adreno 620
Частота GPU 680 МГц 750 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A12
167
Pixel 5a 5G +288%
648
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A12
1021
Pixel 5a 5G +92%
1961
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A12
91581
Pixel 5a 5G
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 Core Stock Android
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4680 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (20% за 30 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:03 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A12
18:18 ч.
Pixel 5a 5G
18:27 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A12
15:19 ч.
Pixel 5a 5G +40%
21:32 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A12
31:34 ч.
Pixel 5a 5G +4%
32:57 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A12 vs Google Pixel 5a 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4290 x 2800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A12 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 15
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A12
80.9 дБ
Pixel 5a 5G
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2020 года Август 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.67 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 5a 5G более удачной покупкой.

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