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Samsung Galaxy A12 против Infinix Note 11S

Самсунг Галакси А12
VS
Инфиникс Ноут 11s
Samsung Galaxy A12
Infinix Note 11S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 ноября 2020 года Samsung Galaxy A12 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.95-дюймового Infinix Note 11S, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A12
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Infinix Note 11S
  • Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 43% выше плотность пикселей (387 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Стерео динамики
  • Смартфон на 1 год новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A12
vs
Note 11S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.95 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 -
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 387 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.1% 84.5%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.3% -
ШИМ (PWM) 337 Гц -
Время отклика 52 мс -
Контрастность 864:1 -
Максимальная яркость
Galaxy A12 +1%
470 нит
Note 11S
466 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164 мм 173.06 мм
Ширина 75.8 мм 78.37 мм
Толщина 8.9 мм 8.7 мм
Вес 205 граммов 209 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Белый, Красный Зеленый, Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A12
82.1%
Note 11S +3%
84.5%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А12 и Инфиникс Ноут 11s в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35 MediaTek Helio G96
Макс. частота 2300 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Mali G57 MC2
Частота GPU 680 МГц 850 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A12
169
Note 11S +204%
514
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A12
1028
Note 11S +76%
1810
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A12
98577
Note 11S +244%
338661
CPU 30704 96562
GPU 13115 81765
Memory 25477 69288
UX 29575 92139
Total score 98577 338661
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 Core XOS 10
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (20% за 30 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 3:03 ч. 1:21 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A12
18:18 ч.
Note 11S
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A12
15:19 ч.
Note 11S
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A12
31:34 ч.
Note 11S
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A12 vs Infinix Note 11S
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет -
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A12 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy A12
96
Note 11S
н/д
Качество видео
Galaxy A12
80
Note 11S
н/д
Итоговая оценка камеры
Galaxy A12
90
Note 11S
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A12
80.9 дБ
Note 11S
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2020 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.67 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Note 11S более удачной покупкой.

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