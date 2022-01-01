Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A12 vs Nokia G50 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A12 против Nokia G50

Самсунг Галакси А12
VS
Нокиа G50
Samsung Galaxy A12
Nokia G50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 ноября 2020 года Samsung Galaxy A12 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.82-дюймового Nokia G50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A12
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Nokia G50
  • Показывает в 3.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 0.32" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 480
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (527 против 473 нит)
  • Более новая ОС: Android 12 против 11

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A12
vs
Nokia G50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 252 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.1% 84.5%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.3% 91.2%
ШИМ (PWM) 337 Гц 2358000 Гц
Время отклика 52 мс 42.5 мс
Контрастность 864:1 2367:1
Максимальная яркость
Galaxy A12
473 нит
Nokia G50 +11%
527 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 164 мм 173.83 мм
Ширина 75.8 мм 77.7 мм
Толщина 8.9 мм 8.85 мм
Вес 205 граммов 220 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Белый, Красный Голубой океан, Полночное солнце
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A12
82.1%
Nokia G50 +3%
84.5%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А12 и Нокиа G50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35 Qualcomm Snapdragon 480
Макс. частота 2300 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Adreno 619
Частота GPU 680 МГц 825 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс ~468 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A12
170
Nokia G50 +198%
506
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A12
1038
Nokia G50 +61%
1673
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A12
99302
Nokia G50 +223%
320981
CPU 30704 -
GPU 13115 -
Memory 25477 -
UX 29575 -
Total score 99302 320981
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A12
н/д
Nokia G50
986
PCMark 3.0 score - 7092
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11) Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI One UI 3.1 Core Stock Android
Размер системы из коробки 13 ГБ 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (20% за 30 минут) Да (50% за 60 минут)
Время полной зарядки 3:03 ч. 2:54 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A12
18:18 ч.
Nokia G50
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A12
15:19 ч.
Nokia G50
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A12
31:34 ч.
Nokia G50
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A12 vs Nokia G50
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет -
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 5 МП
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A12 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 -
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 7 15
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A12
80.9 дБ
Nokia G50 +8%
87.7 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2020 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.67 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia G50 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy A12 против Galaxy A31
2. Galaxy A12 против Galaxy A52
3. Galaxy A12 против Galaxy A11
4. Galaxy A12 против Galaxy M11
5. Galaxy A12 против Oppo A53
6. Nokia G50 против iPhone 13
7. Nokia G50 против Nokia 7.2
8. Nokia G50 против Nokia 5.4
9. Nokia G50 против Moto G50
10. Nokia G50 против Moto G20

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры