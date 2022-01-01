Samsung Galaxy A12 против OnePlus Nord CE 2 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 ноября 2020 года Samsung Galaxy A12 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.43-дюймового OnePlus Nord CE 2 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 900 и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A12
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать OnePlus Nord CE 2 5G
- Показывает в 4.3 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- На 51% выше плотность пикселей (409 vs 270 PPI)
- На 27% выше максимальная яркость экрана (591 против 467 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 900
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Возможность записи 4K-видео
- AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
56
82
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
24
55
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
87
80
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
57
60
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
64
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
55
70
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.43 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|82.1%
|84.9%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|96.3%
|96.4%
|ШИМ (PWM)
|337 Гц
|354 Гц
|Время отклика
|52 мс
|8 мс
|Контрастность
|864:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|164 мм
|160.6 мм
|Ширина
|75.8 мм
|73.2 мм
|Толщина
|8.9 мм
|7.8 мм
|Вес
|205 граммов
|173 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Белый, Красный
|Синий, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P35
|MediaTek Dimensity 900
|Макс. частота
|2300 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|12 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|IMG PowerVR GE8320
|Mali-G68 MC4
|Частота GPU
|680 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|~44.8 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|3, 4, 6 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
168
Nord CE 2 5G +321%
707
Geekbench 5 (многоядерный)
1032
Nord CE 2 5G +107%
2139
|CPU
|35357
|134960
|GPU
|13133
|131050
|Memory
|28597
|91632
|UX
|35628
|119800
|Total score
|111851
|477159
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|12 FPS
|Graphics score
|-
|2019
|PCMark 3.0 score
|-
|7949
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI 3.1 Core
|OxygenOS 11.3
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|21 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (20% за 30 минут)
|Да (50% за 14 минут)
|Время полной зарядки
|3:03 ч.
|0:33 ч.
|Веб-серфинг
|16:07 ч.
|-
|Просмотр видео
|12:14 ч.
|-
|Игры
|06:10 ч.
|-
|Режим ожидания
|153 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|9248 x 6936
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|119°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.2
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy A12 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|-
|27 мм
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.13"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
96
Качество видео
80
Итоговая оценка камеры
90
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|7
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2020 года
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2020 года
|Февраль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.67 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.38 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C для зарядки
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Матовый чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus Nord CE 2 5G более удачной покупкой.
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