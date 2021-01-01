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Samsung Galaxy A12 против Oppo Realme 5 Pro

Самсунг Галакси А12
Samsung Galaxy A12
VS
Оппо Реалми 5 Про
Oppo Realme 5 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 ноября 2020 года Samsung Galaxy A12 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.3-дюймового Oppo Realme 5 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 712 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A12
  • Комплектуется на 965 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4035 мАч
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Oppo Realme 5 Pro
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 55% выше плотность пикселей (409 vs 264 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (506 против 444 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A12
vs
Realme 5 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 264 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 83.9%
Максимальная яркость
Galaxy A12
444 нит
Realme 5 Pro +14%
506 нит

Дизайн и корпус

Высота 164 мм 157 мм
Ширина 75.8 мм 74.2 мм
Толщина 8.9 мм 8.9 мм
Вес 205 граммов 184 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Белый, Красный Мерцающий синий, Зеленый кристалл
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A12
81.6%
Realme 5 Pro +3%
83.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А12 и Оппо Реалми 5 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35 Qualcomm Snapdragon 712
Макс. частота 2300 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Adreno 616
Частота GPU 680 МГц 550 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс ~310 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A12
275
Realme 5 Pro +21%
332
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A12
1005
Realme 5 Pro +45%
1456
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A12
91820
Realme 5 Pro +138%
218641

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.5 ColorOS 7

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4035 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 80 минут) Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:56 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A12
н/д
Realme 5 Pro
16:18 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A12
н/д
Realme 5 Pro
13:52 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A12
н/д
Realme 5 Pro
26:41 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A12 vs Oppo Realme 5 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 115° 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC2375 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.25
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision OV02A1B (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A12
н/д
Realme 5 Pro
85 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2020 года Август 2019 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.3 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель microUSB
- Чехол
- Пленка на экран
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 5 Pro более удачной покупкой.

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