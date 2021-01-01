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Samsung Galaxy A12 против Oppo Realme 7 Pro

Самсунг Галакси А12
VS
Оппо Реалми 7 Про
Samsung Galaxy A12
Oppo Realme 7 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 ноября 2020 года Samsung Galaxy A12 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.4-дюймового Oppo Realme 7 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A12
  • На 9% лучшая автономность (123 vs 113 часов)
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
Причины выбрать Oppo Realme 7 Pro
  • Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 51% выше плотность пикселей (409 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 720G
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (583 против 471 нит)
  • Тонкие рамки – на 8.7% выше полезная площадь экрана
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A12
vs
Realme 7 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT Super AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.1% 90.8%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.3% 96.3%
ШИМ (PWM) 337 Гц 123 Гц
Время отклика 52 мс 7 мс
Контрастность 864:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy A12
471 нит
Realme 7 Pro +24%
583 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 164 мм 160.9 мм
Ширина 75.8 мм 74.3 мм
Толщина 8.9 мм 8.7 мм
Вес 205 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Белый, Красный Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A12
82.1%
Realme 7 Pro +11%
90.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А12 и Оппо Реалми 7 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35 Qualcomm Snapdragon 720G
Макс. частота 2300 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Adreno 618
Частота GPU 680 МГц 750 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс ~435 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A12
166
Realme 7 Pro +241%
566
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A12
1015
Realme 7 Pro +78%
1806
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A12
92091
Realme 7 Pro +211%
286098
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11) Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI 3.1 Core Realme UI 1.0
Размер системы из коробки 13 ГБ 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (20% за 30 минут) Да (100% за 37 минут)
Время полной зарядки 3:03 ч. 0:37 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A12 +13%
18:18 ч.
Realme 7 Pro
16:12 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A12
15:19 ч.
Realme 7 Pro +19%
18:10 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A12
31:34 ч.
Realme 7 Pro +13%
35:48 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A12 vs Oppo Realme 7 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A12 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 120 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A12
80.9 дБ
Realme 7 Pro +4%
84 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2020 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.67 Вт/кг 0.73 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг 0.52 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 7 Pro более удачной покупкой.

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