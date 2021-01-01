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Samsung Galaxy A12 против Oppo Realme X

Самсунг Галакси А12
Samsung Galaxy A12
VS
Оппо Реалми Х
Oppo Realme X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 ноября 2020 года Samsung Galaxy A12 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.53-дюймового Oppo Realme X, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 710 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A12
  • Комплектуется на 1235 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3765 мАч
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Oppo Realme X
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 50% выше плотность пикселей (395 vs 264 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A12
vs
Realme X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 264 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 85.72%
Особенности - - Always-On Display
Максимальная яркость
Galaxy A12
444 нит
Realme X
443 нит

Дизайн и корпус

Высота 164 мм 161.2 мм
Ширина 75.8 мм 76 мм
Толщина 8.9 мм 8.6 мм
Вес 205 граммов 191 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Белый, Красный Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A12
81.6%
Realme X +5%
85.72%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А12 и Оппо Реалми Х в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35 Qualcomm Snapdragon 710
Макс. частота 2300 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Adreno 616
Частота GPU 680 МГц 600 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс ~384 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A12
275
Realme X +40%
384
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A12
1005
Realme X +53%
1539
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A12
91820
Realme X +132%
212701

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.5 ColorOS 7

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3765 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 80 минут) Да, VOOC 3.0 (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:56 ч. 1:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A12
н/д
Realme X
12:27 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A12
н/д
Realme X
15:58 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A12
н/д
Realme X
28:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A12 vs Oppo Realme X
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка Нет 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 115° -
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (48 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 15
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A12
н/д
Realme X
80 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2020 года Май 2019 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.92 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.58 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, камера и коммуникации - выбирайте Oppo Realme X, а если программное обеспечение, автономность и звук – то Samsung Galaxy A12.

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