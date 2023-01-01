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Samsung Galaxy A13 5G против Google Pixel 6 Pro

Самсунг Галакси А13 5G
VS
Гугл Пиксель 6 Про
Samsung Galaxy A13 5G
Google Pixel 6 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 декабря 2021 года Samsung Galaxy A13 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700 5G, против 6.7-дюймового Google Pixel 6 Pro, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A13 5G
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 6 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 4 ГБ
  • На 90% выше плотность пикселей (512 vs 270 PPI)
  • На 97% выше максимальная яркость экрана (858 против 436 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка беспроводной зарядки на 23 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A13 5G
vs
Pixel 6 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT OLED
Размер 6.5 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 512 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 800 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 81.1% 88.8%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 89.4% 98.5%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 360 Гц
Время отклика 35 мс 1 мс
Контрастность 1519:1 ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A13 5G
436 нит
Pixel 6 Pro +97%
858 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 164.5 мм 163.9 мм
Ширина 75.5 мм 75.9 мм
Толщина 8.8 мм 8.9 мм
Вес 195 граммов 210 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный Белый, Желтый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A13 5G
81.1%
Pixel 6 Pro +9%
88.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А13 5G и Гугл Пиксель 6 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 5G Google Tensor
Макс. частота 2200 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G78 MP20
Частота GPU 950 МГц 848 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс ~2171 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A13 5G
463
Pixel 6 Pro +124%
1039
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A13 5G
1108
Pixel 6 Pro +154%
2818
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A13 5G
245871
Pixel 6 Pro +212%
768051
CPU 77589 199110
GPU 57434 299002
Memory 52691 119211
UX 59678 161867
Total score 245871 768051
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A13 5G
1189
Pixel 6 Pro +423%
6218
Пиковая температура корпуса 43 °C 40.4 °C
Stability 98% 55%
Graphics test 7 FPS 37 FPS
Graphics score 1189 6218
PCMark 3.0
Galaxy A13 5G
6963
Pixel 6 Pro +64%
11395
Web score 5640 8592
Video editing 4959 6853
Photo editing 11701 17681
Data manipulation 6007 11132
Writing score 8407 16338
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI Core 4.1 Stock Android
Размер системы из коробки 16.5 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5003 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (23 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (27% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:18 ч. 1:59 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 08:47 ч.
Просмотр видео - 12:29 ч.
Игры - 04:43 ч.
Режим ожидания - 93 ч.
Общая автономность
Galaxy A13 5G
н/д
Pixel 6 Pro
27:15 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A13 5G vs Google Pixel 6 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8192 x 6144
Зум Цифровой Оптический, 4x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 104 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 6 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 11.1 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 3840 x 2880
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя - 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A13 5G
82.1 дБ
Pixel 6 Pro +3%
84.6 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 6 Pro более удачной покупкой.

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