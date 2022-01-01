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Samsung Galaxy A13 5G против Motorola Edge Plus (2022)

Самсунг Галакси А13 5G
VS
Моторола Эдж+ (2022)
Samsung Galaxy A13 5G
Motorola Edge Plus (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 декабря 2021 года Samsung Galaxy A13 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700 5G, против 6.7-дюймового Motorola Edge Plus (2022), который имеет процессор Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A13 5G
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Motorola Edge Plus (2022)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • На 46% выше плотность пикселей (393 vs 270 PPI)
  • На 56% выше максимальная яркость экрана (679 против 435 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • OLED экран (против PLS TFT у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A13 5G
vs
Edge Plus (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT OLED
Размер 6.5 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 144 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.1% 87.4%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 89.4% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 35 мс -
Контрастность 1519:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A13 5G
435 нит
Edge Plus (2022) +56%
679 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.5 мм 163.06 мм
Ширина 75.5 мм 75.95 мм
Толщина 8.8 мм 8.79 мм
Вес 195 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость Нет IP52
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А13 5G и Моторола Эдж+ (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 5G Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 2200 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 6 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G57 MC2 Adreno 730
Частота GPU 950 МГц 818 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс ~2236 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя - UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% 62%
Graphics test 6 FPS 48 FPS
Graphics score 1110 8069
PCMark 3.0 score 6910 14641
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI One UI Core 4.1 -
Размер системы из коробки 16.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (27% за 30 минут) Да (50% за 17 минут)
Время полной зарядки 2:18 ч. 0:53 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A13 5G vs Motorola Edge Plus (2022)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", OmniVision OV50A (CMOS)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Motorola Edge Plus (2022) от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 60 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 10000 x 6000
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя - 0.6 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Edge Plus (2022) более удачной покупкой.

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