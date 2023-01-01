Samsung Galaxy A13 5G против Motorola Edge 30
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 декабря 2021 года Samsung Galaxy A13 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700 5G, против 6.5-дюймового Motorola Edge 30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A13 5G
- Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4020 мАч
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Motorola Edge 30
- Защита корпуса от воды по стандарту IP52
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- На 50% выше плотность пикселей (405 vs 270 PPI)
- На 44% выше максимальная яркость экрана (628 против 435 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Стабилизация изображения
- Использует более быструю память LPDDR5
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Поддерживает более мощную зарядку (33W vs 15W)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
81
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
Производительность
Быстродействие приложений и системы
51
Игры
Возможности в 3D-гейминге
60
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
75*
75*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|144 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|81.1%
|86.2%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|89.4%
|96%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|250 Гц
|Время отклика
|35 мс
|13 мс
|Контрастность
|1519:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|164.5 мм
|159.38 мм
|Ширина
|75.5 мм
|74.23 мм
|Толщина
|8.8 мм
|6.79 мм
|Вес
|195 граммов
|155 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный
|Серебристый, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 700 5G
|Qualcomm Snapdragon 778G Plus
|Макс. частота
|2200 МГц
|2500 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Adreno 642L
|Частота GPU
|950 МГц
|550 МГц
|FLOPS
|~420 Гфлопс
|~845 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
465
Edge 30 +77%
825
Geekbench 5 (многоядерный)
1102
Edge 30 +159%
2853
|CPU
|77589
|164036
|GPU
|57434
|178244
|Memory
|52691
|106965
|UX
|59678
|143794
|Total score
|246918
|591286
|Пиковая температура корпуса
|43 °C
|50.6 °C
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|7 FPS
|-
|Graphics score
|1191
|-
|Web score
|5626
|-
|Video editing
|4953
|-
|Photo editing
|11749
|-
|Data manipulation
|6052
|-
|Writing score
|8339
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|64 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Android 12
|Оболочка UI
|One UI Core 4.1
|-
|Размер системы из коробки
|16.5 ГБ
|20 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4020 мАч
|Макс. мощность зарядки
|15 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (27% за 30 минут)
|Да (50% за 22 минут)
|Время полной зарядки
|2:18 ч.
|1:04 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|118°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.0
|f/2.4
|Размер пикселя
|-
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.14"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|-
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2021 года
|Апрель 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2021 года
|Май 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Edge 30 более удачной покупкой.
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