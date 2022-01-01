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Samsung Galaxy A13 5G против Nokia G11

Самсунг Галакси А13 5G
VS
Нокиа G11
Samsung Galaxy A13 5G
Nokia G11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 декабря 2021 года Samsung Galaxy A13 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700 5G, против 6.5-дюймового Nokia G11, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A13 5G
  • Показывает на 35% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 700 5G
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 50% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 469 и 313 баллов
Причины выбрать Nokia G11
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (486 против 441 нит)
  • Весит на 30.4 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A13 5G
vs
Nokia G11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 480 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.1% 81.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 89.4% 95.2%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 35 мс 41 мс
Контрастность 1519:1 947:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A13 5G
441 нит
Nokia G11 +10%
486 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 164.5 мм 164.6 мм
Ширина 75.5 мм 75.9 мм
Толщина 8.8 мм 8.5 мм
Вес 195 граммов 164.6 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A13 5G
81.1%
Nokia G11 +1%
81.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А13 5G и Нокиа G11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 5G Unisoc T606
Макс. частота 2200 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G57 MP1
Частота GPU 950 МГц 650 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя - eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A13 5G +50%
469
Nokia G11
313
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A13 5G +35%
247488
Nokia G11
183679
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A13 5G +182%
1109
Nokia G11
393
Stability 98% -
Graphics test 6 FPS 2 FPS
Graphics score 1109 393
PCMark 3.0 score 6858 7795
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11
Оболочка UI One UI Core 4.1 -
Размер системы из коробки 16.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5050 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (27% за 30 минут) Да (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 2:18 ч. 2:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A13 5G vs Nokia G11
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4160 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 3264 x 2448
Апертура f/2.0 -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A13 5G
82.1 дБ
Nokia G11 +1%
82.6 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2021 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель для зарядки
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A13 5G более удачной покупкой.

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