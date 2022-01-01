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Samsung Galaxy A13 5G против Nokia G60

Самсунг Галакси А13 5G
VS
Нокиа G60
Samsung Galaxy A13 5G
Nokia G60

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 декабря 2021 года Samsung Galaxy A13 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700 5G, против 6.58-дюймового Nokia G60, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A13 5G
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Nokia G60
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Показывает на 64% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 49% выше плотность пикселей (401 vs 270 PPI)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A13 5G
vs
Nokia G60

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.58 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.1% 82.8%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 89.4% 98%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 35 мс 28 мс
Контрастность 1519:1 1544:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A13 5G +4%
435 нит
Nokia G60
417 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 164.5 мм 165.99 мм
Ширина 75.5 мм 75.93 мм
Толщина 8.8 мм 8.61 мм
Вес 195 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный Черный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A13 5G
81.1%
Nokia G60 +2%
82.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А13 5G и Нокиа G60 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 5G Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Adreno 619
Частота GPU 950 МГц 840 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс ~536 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя - UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A13 5G
465
Nokia G60 +42%
662
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A13 5G
1097
Nokia G60 +71%
1878
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A13 5G
245750
Nokia G60 +64%
401929
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% -
Graphics test 6 FPS -
Graphics score 1110 -
PCMark 3.0 score 6910 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI One UI Core 4.1 Stock Android
Размер системы из коробки 16.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (27% за 30 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 2:18 ч. 1:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A13 5G vs Nokia G60
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.5", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 -
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A13 5G +3%
82.1 дБ
Nokia G60
79.9 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Декабрь 2021 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia G60 более удачной покупкой.

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