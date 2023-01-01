Samsung Galaxy A13 5G против OnePlus 9
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 декабря 2021 года Samsung Galaxy A13 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700 5G, против 6.55-дюймового OnePlus 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A13 5G
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- Смартфон на 9 месяцев новее
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать OnePlus 9
- Показывает в 3.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 88% выше максимальная яркость экрана (818 против 436 нит)
- На 49% выше плотность пикселей (402 vs 270 PPI)
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Возможность записи 4K-видео
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Стерео динамики
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 13 против 12
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
82
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
65
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
64
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
71
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.55 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Да
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1100 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|81.1%
|87.6%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|89.4%
|98.9%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|323 Гц
|Время отклика
|35 мс
|13 мс
|Контрастность
|1519:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|164.5 мм
|160 мм
|Ширина
|75.5 мм
|74.2 мм
|Толщина
|8.8 мм
|8.7 мм
|Вес
|195 граммов
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный
|Черный, Фиолетовый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 700 5G
|Qualcomm Snapdragon 888 5G
|Макс. частота
|2200 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Adreno 660
|Частота GPU
|950 МГц
|840 МГц
|FLOPS
|~243 Гфлопс
|~1720 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
463
OnePlus 9 +144%
1129
Geekbench 5 (многоядерный)
1108
OnePlus 9 +225%
3600
|CPU
|77589
|200022
|GPU
|57434
|313671
|Memory
|52691
|124703
|UX
|59678
|143596
|Total score
|245871
|774877
|Пиковая температура корпуса
|43 °C
|48.8 °C
|Stability
|98%
|55%
|Graphics test
|7 FPS
|34 FPS
|Graphics score
|1189
|5761
|Web score
|5640
|10571
|Video editing
|4959
|6067
|Photo editing
|11701
|26647
|Data manipulation
|6007
|11278
|Writing score
|8407
|15666
Память
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|64 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|One UI Core 4.1
|OxygenOS 13
|Размер системы из коробки
|16.5 ГБ
|35 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (27% за 30 минут)
|Да (100% за 29 минут)
|Время полной зарядки
|2:18 ч.
|0:29 ч.
|Веб-серфинг
|-
|10:27 ч.
|Просмотр видео
|-
|12:25 ч.
|Игры
|-
|04:06 ч.
|Режим ожидания
|-
|92 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|Нет
|До 120 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|140°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (48 МП + 50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Монохромный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото OnePlus 9 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
123
Качество видео
104
Итоговая оценка камеры
115
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|-
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2021 года
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2021 года
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 9 более удачной покупкой.
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