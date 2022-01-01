Samsung Galaxy A13 5G против Oneplus Nord N20 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 декабря 2021 года Samsung Galaxy A13 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700 5G, против 6.43-дюймового Oneplus Nord N20 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A13 5G
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- Более новая ОС: Android 12 против 11
Причины выбрать Oneplus Nord N20 5G
- На 51% выше плотность пикселей (409 vs 270 PPI)
- Показывает на 54% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стерео динамики
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
- На 46% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 681 и 466 баллов
- Весит на 22 грамма меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
74
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
53
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
84
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
61
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
78
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
69
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.43 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|81.1%
|85.5%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|164.5 мм
|159.9 мм
|Ширина
|75.5 мм
|73.2 мм
|Толщина
|8.8 мм
|7.5 мм
|Вес
|195 граммов
|173 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный
|Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 700 5G
|Qualcomm Snapdragon 695
|Макс. частота
|2200 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|7 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Adreno 619
|Частота GPU
|950 МГц
|840 МГц
|FLOPS
|~243 Гфлопс
|~536 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|-
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
466
Nord N20 5G +46%
681
Geekbench 5 (многоядерный)
1117
Nord N20 5G +75%
1950
|PCMark 3.0 score
|6275
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI Core 4.1
|OxygenOS 11
|Размер системы из коробки
|16.5 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (27% за 30 минут)
|Да (57% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:18 ч.
|1:08 ч.
|Веб-серфинг
|-
|13:02 ч.
|Просмотр видео
|-
|17:20 ч.
|Игры
|-
|05:39 ч.
|Режим ожидания
|-
|117 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|f/2.4
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|-
|LTE Cat*
|18
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|-
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2021 года
|Апрель 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2021 года
|Апрель 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oneplus Nord N20 5G более удачной покупкой.
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