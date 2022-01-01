Samsung Galaxy A13 5G против Oppo A54
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 декабря 2021 года Samsung Galaxy A13 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700 5G, против 6.51-дюймового Oppo A54, который имеет процессор Mediatek Helio P35 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A13 5G
- Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 700 5G
- В 2.7 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 463 и 174 баллов
- Смартфон на 9 месяцев новее
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Oppo A54
- Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
58
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
23
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
51
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
71
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
54
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|6.51 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.1%
|82.6%
Дизайн и корпус
|Высота
|164.5 мм
|163.6 мм
|Ширина
|75.5 мм
|75.7 мм
|Толщина
|8.8 мм
|8.4 мм
|Вес
|195 граммов
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IPX4
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 700 5G
|Mediatek Helio P35
|Макс. частота
|2200 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|7 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|IMG PowerVR GE8320
|Частота GPU
|950 МГц
|680 МГц
|FLOPS
|~243 Гфлопс
|~44.8 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1600 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|-
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A13 5G +166%
463
174
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A13 5G +12%
1108
993
|CPU
|-
|36581
|GPU
|-
|16965
|Memory
|-
|23039
|UX
|-
|28931
|Total score
|245455
|104537
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 10 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|One UI Core 3.1
|ColorOS 11.1
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да (30% за 40 минут)
|Время полной зарядки
|-
|2:25 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|4160 x 3120
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|90 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|4624 x 3468
|Апертура
|f/2.0
|f/2.5
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|18
|7
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2021 года
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2021 года
|Апрель 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 18 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A13 5G более удачной покупкой.
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