Samsung Galaxy A13 против Apple iPhone 13 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2022 года Samsung Galaxy A13 с экраном 6.6" и чипом Exynos 850, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13 Pro, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A13
- Комплектуется на 1905 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3095 мАч
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- На 0.5" большая диагональ экрана
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Процессор имеет на 2 ядра больше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 13 Pro
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает в 6.2 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет оптический зум 3x
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 82% выше максимальная яркость экрана (1061 против 584 нит)
- На 7% лучшая автономность (36:56 vs 34:36 часов)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
- Стабилизация изображения
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
69
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
15
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
63
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
71
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
58
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|OLED
|Размер
|6.6 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|1170 x 2532 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|83.2%
|86%
|Особенности
|-
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|99.8%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|510 Гц
|Время отклика
|33 мс
|4.8 мс
|Контрастность
|1257:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|165.1 мм
|146.7 мм
|Ширина
|76.4 мм
|71.5 мм
|Толщина
|8.8 мм
|7.65 мм
|Вес
|195 граммов
|204 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Персиковый, Белый
|Небесно-голубой, Серебристый, Золотой, Графитовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 850
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|2000 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
|Размер транзистора
|8 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP1
|Apple GPU
|Частота GPU
|820 МГц
|1200 МГц
|FLOPS
|~126 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|3, 4, 6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
152
iPhone 13 Pro +1016%
1697
Geekbench 5 (многоядерный)
586
iPhone 13 Pro +697%
4673
|CPU
|43950
|216914
|GPU
|22702
|321713
|Memory
|38791
|121771
|UX
|22119
|130779
|Total score
|127293
|790313
|Stability
|-
|79%
|Graphics test
|-
|57 FPS
|Graphics score
|-
|9575
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|iOS 15 (С обновлением до iOS 15.2)
|Оболочка UI
|One UI Core 4.1
|15.4
|Размер системы из коробки
|16.5 ГБ
|15.2 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3095 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (27% за 30 минут)
|Да (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:18 ч.
|1:38 ч.
|Веб-серфинг
|11:55 ч.
|13:06 ч.
|Просмотр видео
|13:14 ч.
|16:46 ч.
|Игры
|07:21 ч.
|05:51 ч.
|Режим ожидания
|122 ч.
|117 ч.
Рейтинг смартфонов по автономности (#81 и #49)
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Сенсор: 1/1.66", Sony IMX703 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 13 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|23 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
144
Качество видео
119
Итоговая оценка камеры
137
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|-
|Нет
|LTE Cat*
|7
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.37 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|0.98 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 Pro более удачной покупкой.
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