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Samsung Galaxy A13 против Apple iPhone SE (2022)

Самсунг Галакси А13
VS
Эпл Айфон SE (2022)
Samsung Galaxy A13
Apple iPhone SE (2022)

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2022 года Samsung Galaxy A13 с экраном 6.6" и чипом Exynos 850, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2022), который имеет процессор Apple A15 Bionic. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A13
  • Комплектуется на 2982 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2018 мАч
  • На 1.9" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 17.8% выше полезная площадь экрана
  • На 34% лучшая автономность (34:21 vs 25:41 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 23% выше плотность пикселей (400 vs 326 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает в 5.6 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (642 против 584 нит)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 9.1 мм уже
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A13
vs
iPhone SE (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 20:9 16:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 625 нит
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.2% 65.4%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.9%
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 33 мс 38 мс
Контрастность 1257:1 1655:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A13
584 нит
iPhone SE (2022) +10%
642 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 138.4 мм
Ширина 76.4 мм 67.3 мм
Толщина 8.8 мм 7.3 мм
Вес 195 граммов 144 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Персиковый, Белый Белый, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A13 +27%
83.2%
iPhone SE (2022)
65.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А13 и Эпл Айфон SE (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2000 МГц 3223 МГц
CPU-ядер 8 (8) 6 (2 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 8 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G52 MP1 Apple GPU
Частота GPU 820 МГц 1200 МГц
FLOPS ~126 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A13
152
iPhone SE (2022) +1030%
1718
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A13
586
iPhone SE (2022) +683%
4587
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A13
126470
iPhone SE (2022) +463%
711422
CPU 43950 189244
GPU 22702 269834
Memory 38791 129820
UX 22119 127582
Total score 126470 711422
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A13
508
iPhone SE (2022) +1527%
8266
Stability 98% 72%
Graphics test 3 FPS 49 FPS
Graphics score 508 8266
PCMark 3.0 score 4896 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 15.3 (С обновлением до iOS 16)
Оболочка UI One UI Core 4.1 -
Размер системы из коробки 16.5 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 2018 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (27% за 30 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:18 ч. 1:18 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:49 ч. 09:55 ч.
Просмотр видео 13:14 ч. 08:38 ч.
Игры 06:54 ч. 03:26 ч.
Режим ожидания 122 ч. 93 ч.
Общая автономность
Galaxy A13 +34%
34:21 ч.
iPhone SE (2022)
25:41 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A13 vs Apple iPhone SE (2022)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone SE (2022) от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3088 x 2320
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот - Нет
LTE Cat* 7 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A13
83.3 дБ
iPhone SE (2022) +3%
85.9 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.37 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Lightning на USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone SE (2022) более удачной покупкой.

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