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Samsung Galaxy A13 против Apple iPhone X

Самсунг Галакси А13
VS
Эпл Айфон X
Samsung Galaxy A13
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2022 года Samsung Galaxy A13 с экраном 6.6" и чипом Exynos 850, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 54 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A13
  • Комплектуется на 2284 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2716 мАч
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • На 51% лучшая автономность (34:08 vs 22:33 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Смартфон на 4 года и 6 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • OLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • На 14% выше плотность пикселей (458 vs 400 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A13
vs
iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT OLED
Размер 6.6 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 625 нит
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.2% 82.9%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.3%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 240 Гц
Время отклика 33 мс 2.2 мс
Контрастность 1257:1 ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A13
585 нит
iPhone X +3%
603 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 143.6 мм
Ширина 76.4 мм 70.9 мм
Толщина 8.8 мм 7.7 мм
Вес 195 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Персиковый, Белый Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A13
83.2%
iPhone X
82.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А13 и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 Apple A11 Bionic
Макс. частота 2000 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 8 (8) 6 (2 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Размер транзистора 8 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G52 MP1 Apple GPU
Частота GPU 820 МГц -
FLOPS ~126 Гфлопс ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A13
152
iPhone X +510%
927
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A13
585
iPhone X +307%
2383
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A13
127314
iPhone X +185%
363311
CPU 43950 122434
GPU 22702 100806
Memory 38791 57691
UX 22119 83809
Total score 127314 363311
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A13
508
iPhone X +602%
3566
Stability 98% 62%
Graphics test 3 FPS 21 FPS
Graphics score 508 3566
PCMark 3.0 score 4926 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 11.1 (С обновлением до iOS 15.5)
Оболочка UI One UI Core 4.1 -
Размер системы из коробки 16.5 ГБ 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (27% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:18 ч. 2:00 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:39 ч. 07:08 ч.
Просмотр видео 13:14 ч. 09:17 ч.
Игры 06:42 ч. 04:04 ч.
Режим ожидания 122 ч. 84 ч.
Общая автономность
Galaxy A13 +51%
34:08 ч.
iPhone X
22:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A13 vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3472 x 2063
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy A13
н/д
iPhone X
101
Качество видео
Galaxy A13
н/д
iPhone X
89
Итоговая оценка камеры
Galaxy A13
н/д
iPhone X
97

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот - Нет
LTE Cat* 7 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A13
83.3 дБ
iPhone X +2%
85.3 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Март 2022 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Март 2022 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.37 Вт/кг 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Apple iPhone X, а если автономность и коммуникации – то Samsung Galaxy A13.

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