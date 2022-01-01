Samsung Galaxy A13 против Google Pixel 7
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2022 года Samsung Galaxy A13 с экраном 6.6" и чипом Exynos 850, против 6.3-дюймового Google Pixel 7, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A13
- На 9% лучшая автономность (34:21 vs 31:29 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 645 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4355 мАч
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 7
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает в 6.3 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- На 66% выше максимальная яркость экрана (970 против 584 нит)
- Поддержка беспроводной зарядки на 20 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Использует более быструю память LPDDR5
- Стерео динамики
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
68
87
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
14
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
81
81
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
63
67
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
71
85
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
57
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|AMOLED
|Размер
|6.6 дюймов
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|416 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|450 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1000 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|83.2%
|84.9%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|-
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|-
|Время отклика
|33 мс
|-
|Контрастность
|1257:1
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|165.1 мм
|155.6 мм
|Ширина
|76.4 мм
|73.2 мм
|Толщина
|8.8 мм
|8.7 мм
|Вес
|195 граммов
|197 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Персиковый, Белый
|Черный, Белый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 850
|Google Tensor G2
|Макс. частота
|2000 МГц
|2850 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|8 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP1
|Mali-G710 MP7
|Частота GPU
|820 МГц
|-
|FLOPS
|~126 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|3, 4, 6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
152
Pixel 7 +585%
1041
Geekbench 5 (многоядерный)
586
Pixel 7 +456%
3260
|CPU
|43950
|216931
|GPU
|22702
|296692
|Memory
|38791
|134893
|UX
|22119
|152600
|Total score
|126470
|797870
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|3 FPS
|-
|Graphics score
|508
|-
|PCMark 3.0 score
|4896
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI Core 4.1
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|16.5 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4355 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (20 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (27% за 30 минут)
|Да (48% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:18 ч.
|1:40 ч.
|Веб-серфинг
|11:49 ч.
|11:12 ч.
|Просмотр видео
|13:14 ч.
|15:59 ч.
|Игры
|06:54 ч.
|04:58 ч.
|Режим ожидания
|122 ч.
|89 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|114°
|Количество объективов
|4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|2 (50 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|10.8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|-
|Апертура
|f/2.2
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|-
|Нет
|LTE Cat*
|7
|20
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.37 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 7 более удачной покупкой.
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