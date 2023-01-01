Samsung Galaxy A13 против Honor 50
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2022 года Samsung Galaxy A13 с экраном 6.6" и чипом Exynos 850, против 6.57-дюймового Honor 50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A13
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Смартфон на 9 месяцев новее
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Honor 50
- Показывает в 4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- На 27% выше максимальная яркость экрана (745 против 586 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Возможность записи 4K-видео
- OLED экран (против PLS TFT у конкурента)
- Тонкие рамки – на 6.5% выше полезная площадь экрана
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
65
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
12
50
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
62
61
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
68
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
54
66
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|OLED
|Размер
|6.6 дюймов
|6.57 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|392 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|525 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|750 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.2%
|89.7%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|100%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|120 Гц
|Время отклика
|33 мс
|2.4 мс
|Контрастность
|1257:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|165.1 мм
|160 мм
|Ширина
|76.4 мм
|73.8 мм
|Толщина
|8.8 мм
|7.8 мм
|Вес
|195 граммов
|175 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Персиковый, Белый
|Белый, Черный, Красный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 850
|Qualcomm Snapdragon 778G 5G
|Макс. частота
|2000 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|8 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP1
|Adreno 642L
|Частота GPU
|820 МГц
|490 МГц
|FLOPS
|~126 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
152
Honor 50 +416%
784
Geekbench 5 (многоядерный)
587
Honor 50 +405%
2964
|CPU
|35523
|152737
|GPU
|24759
|156226
|Memory
|30778
|75304
|UX
|33751
|115932
|Total score
|124810
|497324
|Пиковая температура корпуса
|39.8 °C
|38.4 °C
|Stability
|97%
|98%
|Graphics test
|3 FPS
|14 FPS
|Graphics score
|507
|2488
|Web score
|4823
|9724
|Video editing
|4773
|7061
|Photo editing
|7486
|25105
|Data manipulation
|3236
|8757
|Writing score
|4994
|15115
Память
|Объем ОЗУ
|3, 4, 6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|One UI Core 5.0
|Magic UI 6
|Размер системы из коробки
|16.5 ГБ
|21 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (27% за 30 минут)
|Да (61% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:18 ч.
|0:54 ч.
|Веб-серфинг
|11:49 ч.
|11:48 ч.
|Просмотр видео
|13:14 ч.
|15:11 ч.
|Игры
|06:54 ч.
|05:34 ч.
|Режим ожидания
|122 ч.
|116 ч.
Рейтинг автономной работы смартфонов (#130 и #125)
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|12032 x 9024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.14"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|-
|Нет
|LTE Cat*
|7
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Июнь 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Июнь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.37 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Honor 50 более удачной покупкой.
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