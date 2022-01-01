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Samsung Galaxy A13 против Huawei Honor X8 (2022)

Самсунг Галакси А13
VS
Хуавей Хонор X8
Samsung Galaxy A13
Huawei Honor X8 (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2022 года Samsung Galaxy A13 с экраном 6.6" и чипом Exynos 850, против 6.7-дюймового Huawei Honor X8 (2022), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A13
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (581 против 466 нит)
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
Причины выбрать Huawei Honor X8 (2022)
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Тонкие рамки – на 5.9% выше полезная площадь экрана
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • В 2.4 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 367 и 152 баллов
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
  • Весит на 18 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A13
vs
Honor X8 (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 1080 x 2388 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.9:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.2% 89.1%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 97.9%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 33 мс 22 мс
Контрастность 1257:1 622:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A13 +25%
581 нит
Honor X8 (2022)
466 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 163.4 мм
Ширина 76.4 мм 74.7 мм
Толщина 8.8 мм 7.45 мм
Вес 195 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Персиковый, Белый Серебристый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A13
83.2%
Honor X8 (2022) +7%
89.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А13 и Хуавей Хонор X8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 8 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G52 MP1 Adreno 610
Частота GPU 820 МГц 1114 МГц
FLOPS ~126 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A13
152
Honor X8 (2022) +141%
367
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A13
583
Honor X8 (2022) +154%
1480
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A13
127413
Honor X8 (2022) +111%
269069
CPU 43950 80229
GPU 22702 50294
Memory 38791 67968
UX 22119 71303
Total score 127413 269069
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% 99%
Graphics test 3 FPS 2 FPS
Graphics score 508 445
PCMark 3.0 score 4896 7583
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI One UI Core 4.1 Magic UI 4.2
Размер системы из коробки 16.5 ГБ 30.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (27% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 2:18 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:49 ч. -
Просмотр видео 13:14 ч. -
Игры 06:54 ч. -
Режим ожидания 122 ч. -
Общая автономность
Galaxy A13
34:21 ч.
Honor X8 (2022)
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A13 vs Huawei Honor X8 (2022)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 9216 x 6912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.5
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот - Нет
LTE Cat* 7 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A13
83.3 дБ
Honor X8 (2022) +9%
91 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.37 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor X8 (2022) более удачной покупкой.

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