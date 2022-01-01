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Samsung Galaxy A13 против Huawei P30 Lite

Самсунг Галакси А13
VS
Хуавей П30 Лайт
Samsung Galaxy A13
Huawei P30 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2022 года Samsung Galaxy A13 с экраном 6.6" и чипом Exynos 850, против 6.15-дюймового Huawei P30 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 36 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A13
  • Комплектуется на 1660 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3340 мАч
  • На 44% лучшая автономность (34:21 vs 23:47 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Смартфон на 3 года новее
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 850
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (587 против 497 нит)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Huawei P30 Lite
  • Показывает на 35% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 313 и 152 баллов
  • Весит на 36 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A13
vs
P30 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.15 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 1080 x 2312 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.2:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 460 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.2% 84.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.4%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 33 мс 42.8 мс
Контрастность 1257:1 820:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A13 +18%
587 нит
P30 Lite
497 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 152.9 мм
Ширина 76.4 мм 72.7 мм
Толщина 8.8 мм 7.43 мм
Вес 195 граммов 159 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Персиковый, Белый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A13
83.2%
P30 Lite +1%
84.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А13 и Хуавей П30 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP1 Mali-G51 MP4
Частота GPU 820 МГц 1000 МГц
FLOPS ~126 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A13
152
P30 Lite +106%
313
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A13
584
P30 Lite +119%
1277
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A13
127296
P30 Lite +35%
171553
CPU 43950 70201
GPU 22702 -
Memory 38791 42084
UX 22119 59313
Total score 127296 171553
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A13
508
P30 Lite +9%
553
Stability 98% 84%
Graphics test 3 FPS 3 FPS
Graphics score 508 553
PCMark 3.0 score 4896 6334
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI Core 4.1 EMUI 12
Размер системы из коробки 16.5 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3340 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (27% за 30 минут) Да, SuperCharge (63% за 60 минут)
Время полной зарядки 2:18 ч. 1:55 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:49 ч. 08:10 ч.
Просмотр видео 13:14 ч. 10:11 ч.
Игры 06:54 ч. 03:52 ч.
Режим ожидания 122 ч. 81 ч.
Общая автономность
Galaxy A13 +44%
34:21 ч.
P30 Lite
23:47 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A13 vs Huawei P30 Lite
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (24 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот - Да
LTE Cat* 7 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A13
83.3 дБ
P30 Lite +7%
88.9 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2022 года Март 2019 года
Дата начала продаж Март 2022 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.37 Вт/кг 1.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 1.19 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A13 более удачной покупкой.

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