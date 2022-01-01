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Samsung Galaxy A13 против Infinix Hot 12 Play

Самсунг Галакси А13
VS
Инфиникс Хот 12 Play
Samsung Galaxy A13
Infinix Hot 12 Play

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2022 года Samsung Galaxy A13 с экраном 6.6" и чипом Exynos 850, против 6.82-дюймового Infinix Hot 12 Play, который имеет процессор Unisoc Tiger T610 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A13
  • На 54% выше плотность пикселей (400 vs 259 PPI)
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 850
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Infinix Hot 12 Play
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Показывает на 52% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 342 и 154 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A13
vs
Hot 12 Play

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT TFT LCD
Размер 6.6 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 259 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит -
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.2% 84.5%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 33 мс -
Контрастность 1257:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A13
593 нит
Hot 12 Play
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 170.47 мм
Ширина 76.4 мм 77.6 мм
Толщина 8.8 мм 8.32 мм
Вес 195 граммов 194.9 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Персиковый, Белый Черный, Белый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A13
83.2%
Hot 12 Play +2%
84.5%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А13 и Инфиникс Хот 12 Play в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 Unisoc Tiger T610
Макс. частота 2000 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 6 ядер по 1.82 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP1 ARM Mali G52 MP2
Частота GPU 820 МГц 614 МГц
FLOPS ~126 Гфлопс ~71.2 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A13
154
Hot 12 Play +122%
342
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A13
593
Hot 12 Play +115%
1275
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A13
128309
Hot 12 Play +52%
195212
CPU 43950 66981
GPU 22702 31721
Memory 38791 39845
UX 22119 56402
Total score 128309 195212
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A13
508
Hot 12 Play +4%
527
Stability 98% -
Graphics test 3 FPS 3 FPS
Graphics score 508 527
PCMark 3.0 score 4896 8255
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI One UI Core 4.1 XOS 10
Размер системы из коробки 16.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (27% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 2:18 ч. 3:50 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:49 ч. -
Просмотр видео 13:14 ч. -
Игры 06:54 ч. -
Режим ожидания 122 ч. -
Общая автономность
Galaxy A13
34:21 ч.
Hot 12 Play
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A13 vs Infinix Hot 12 Play
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4208 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот - Нет
LTE Cat* 7 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A13
83.3 дБ
Hot 12 Play
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Март 2022 года Май 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.37 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Пластиковый чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, камера и звук - выбирайте Samsung Galaxy A13, а если производительность – то Infinix Hot 12 Play.

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