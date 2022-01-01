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Samsung Galaxy A13 против Motorola Moto G Play (2021)

Самсунг Галакси А13
VS
Моторола Мото G Play (2021)
Samsung Galaxy A13
Motorola Moto G Play (2021)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2022 года Samsung Galaxy A13 с экраном 6.6" и чипом Exynos 850, против 6.5-дюймового Motorola Moto G Play (2021), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 460 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A13
  • На 49% выше плотность пикселей (400 vs 269 PPI)
  • Быстрая зарядка мощностью 25 Ватт
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 850
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Motorola Moto G Play (2021)
  • Показывает на 26% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 65% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 251 и 152 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A13
vs
Moto G Play (2021)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT TFT LCD
Размер 6.6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.2% 80.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 33 мс -
Контрастность 1257:1 -
Максимальная яркость
Galaxy A13
584 нит
Moto G Play (2021)
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 166.6 мм
Ширина 76.4 мм 76 мм
Толщина 8.8 мм 9.36 мм
Вес 195 граммов 204 грамма
Водонепроницаемость Нет Да
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Персиковый, Белый Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A13 +3%
83.2%
Moto G Play (2021)
80.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А13 и Моторола Мото G Play (2021) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 Qualcomm Snapdragon 460
Макс. частота 2000 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Silver
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Gold
Размер транзистора 8 нанометров 11 нанометров
Графика Mali-G52 MP1 Adreno 610
Частота GPU 820 МГц 600 МГц
FLOPS ~126 Гфлопс ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A13
127293
Moto G Play (2021) +26%
159860
CPU 43950 -
GPU 22702 -
Memory 38791 -
UX 22119 -
Total score 127293 159860
3DMark Wild Life Performance
PCMark 3.0 score - 5683
Источники: 3DMark [3], [4]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 10
Оболочка UI One UI Core 4.1 -
Размер системы из коробки 16.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (27% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:18 ч. 3:00 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:55 ч. -
Просмотр видео 13:14 ч. -
Игры 07:21 ч. -
Режим ожидания 122 ч. -
Общая автономность
Galaxy A13
34:36 ч.
Moto G Play (2021)
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A13 vs Motorola Moto G Play (2021)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Количество объективов 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот - Нет
LTE Cat* 7 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A13
83.3 дБ
Moto G Play (2021)
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2022 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Март 2022 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.37 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A13 более удачной покупкой.

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