Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A13 vs Moto G22 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A13 против Motorola Moto G22

Самсунг Галакси А13
VS
Моторола Мото G22
Samsung Galaxy A13
Motorola Moto G22

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2022 года Samsung Galaxy A13 с экраном 6.6" и чипом Exynos 850, против 6.5-дюймового Motorola Moto G22, который имеет процессор MediaTek Helio G37. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A13
  • На 49% выше плотность пикселей (400 vs 268 PPI)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (584 против 428 нит)
  • Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 850
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Motorola Moto G22
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 59% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 241 и 152 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A13
vs
Moto G22

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT TFT LCD
Размер 6.6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 460 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.2% 84.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 93.2%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 33 мс 40 мс
Контрастность 1257:1 902:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A13 +36%
584 нит
Moto G22
428 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 163.95 мм
Ширина 76.4 мм 74.94 мм
Толщина 8.8 мм 8.49 мм
Вес 195 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость Нет Да
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Персиковый, Белый Синий, Белый, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A13
83.2%
Moto G22 +1%
84.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А13 и Моторола Мото G22 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 MediaTek Helio G37
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP1 PowerVR GE8320
Частота GPU 820 МГц 650 МГц
FLOPS ~126 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A13
152
Moto G22 +59%
241
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A13
586
Moto G22 +80%
1052
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A13 +11%
126470
Moto G22
114448
CPU 43950 33595
GPU 22702 16969
Memory 38791 25788
UX 22119 38644
Total score 126470 114448
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A13
508
Moto G22
н/д
Stability 98% -
Graphics test 3 FPS -
Graphics score 508 -
PCMark 3.0 score 4896 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI One UI Core 4.1 -
Размер системы из коробки 16.5 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (27% за 30 минут) Да (50% за 65 минут)
Время полной зарядки 2:18 ч. 2:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:49 ч. -
Просмотр видео 13:14 ч. -
Игры 06:54 ч. -
Режим ожидания 122 ч. -
Общая автономность
Galaxy A13
34:21 ч.
Moto G22
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A13 vs Motorola Moto G22
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Угол широкоугольного объектива - 118°
Количество объективов 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 5312 x 2988
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние - 1 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот - Нет
LTE Cat* 7 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A13
83.3 дБ
Moto G22 +4%
86.9 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.37 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, камера и звук - выбирайте Samsung Galaxy A13, а если производительность – то Motorola Moto G22.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
3 (60%)
2 (40%)
Всего проголосовало: 5

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy A03s против Galaxy A13
2. Galaxy A03 против Galaxy A13
3. Galaxy A53 5G против Galaxy A13
4. Galaxy A33 5G против Galaxy A13
5. Redmi 10 против Moto G22
6. Moto G30 против Moto G22
7. Nokia G21 против Moto G22
8. Moto G32 против Moto G22

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры