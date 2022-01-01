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Samsung Galaxy A13 против Oppo A76

Самсунг Галакси А13
VS
Оппо А76
Samsung Galaxy A13
Oppo A76

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2022 года Samsung Galaxy A13 с экраном 6.6" и чипом Exynos 850, против 6.56-дюймового Oppo A76, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A13
  • На 49% выше плотность пикселей (400 vs 269 PPI)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
Причины выбрать Oppo A76
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • В 2.5 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 380 и 152 баллов
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A13
vs
Oppo A76

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.56 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.2% 83.1%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 94.6%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 33 мс 33 мс
Контрастность 1257:1 1138:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A13 +4%
584 нит
Oppo A76
559 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 164.4 мм
Ширина 76.4 мм 75.7 мм
Толщина 8.8 мм 8.4 мм
Вес 195 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Персиковый, Белый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A13
83.2%
Oppo A76
83.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А13 и Оппо А76 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 8 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G52 MP1 Adreno 610
Частота GPU 820 МГц 1114 МГц
FLOPS ~126 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A13
152
Oppo A76 +150%
380
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A13
586
Oppo A76 +185%
1670
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A13
126470
Oppo A76 +113%
269950
CPU 43950 83248
GPU 22702 50196
Memory 38791 71688
UX 22119 66418
Total score 126470 269950
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A13 +14%
508
Oppo A76
447
Stability 98% -
Graphics test 3 FPS 2 FPS
Graphics score 508 447
PCMark 3.0 score 4896 6835
Источники: 3DMark [3], [4]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI One UI Core 4.1 ColorOS 11.1
Размер системы из коробки 16.5 ГБ 23 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (27% за 30 минут) Да (50% за 27 минут)
Время полной зарядки 2:18 ч. 1:16 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:49 ч. -
Просмотр видео 13:14 ч. -
Игры 06:54 ч. -
Режим ожидания 122 ч. -
Общая автономность
Galaxy A13
34:21 ч.
Oppo A76
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A13 vs Oppo A76
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот - Нет
LTE Cat* 7 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A13
83.3 дБ
Oppo A76
82.9 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.37 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и коммуникации - выбирайте Oppo A76, а если программное обеспечение, камера и звук – то Samsung Galaxy A13.

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