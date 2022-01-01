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Samsung Galaxy A13 против Oppo Find X5 Pro

Самсунг Галакси А13
VS
Оппо Find X5 Про
Samsung Galaxy A13
Oppo Find X5 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2022 года Samsung Galaxy A13 с экраном 6.6" и чипом Exynos 850, против 6.7-дюймового Oppo Find X5 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A13
  • На 16% лучшая автономность (34:21 vs 29:38 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Весит на 23 грамма меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Oppo Find X5 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 7.9 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 31% выше плотность пикселей (525 vs 400 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (761 против 584 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 1
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A13
vs
Find X5 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 525 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1300 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 83.2% 89.6%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 98.1%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 361 Гц
Время отклика 33 мс 1 мс
Контрастность 1257:1 ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A13
584 нит
Find X5 Pro +30%
761 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 163.7 мм
Ширина 76.4 мм 73.9 мм
Толщина 8.8 мм 8.5 мм
Вес 195 граммов 218 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Керамика
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Персиковый, Белый Черный, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A13
83.2%
Find X5 Pro +8%
89.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А13 и Оппо Find X5 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 2000 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 6 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G52 MP1 Adreno 730
Частота GPU 820 МГц 818 МГц
FLOPS ~126 Гфлопс ~2236 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A13
152
Find X5 Pro +559%
1001
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A13
586
Find X5 Pro +482%
3410
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A13
126470
Find X5 Pro +694%
1004453
CPU 43950 233641
GPU 22702 443346
Memory 38791 174280
UX 22119 159010
Total score 126470 1004453
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A13
508
Find X5 Pro +1769%
9497
Stability 98% 63%
Graphics test 3 FPS 56 FPS
Graphics score 508 9497
PCMark 3.0 score 4896 11742
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12.1
Оболочка UI One UI Core 4.1 ColorOS 12.1
Размер системы из коробки 16.5 ГБ 24.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (27% за 30 минут) Да (91% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:18 ч. 0:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:49 ч. 10:45 ч.
Просмотр видео 13:14 ч. 14:34 ч.
Игры 06:54 ч. 06:09 ч.
Режим ожидания 122 ч. 80 ч.
Общая автономность
Galaxy A13 +16%
34:21 ч.
Find X5 Pro
29:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A13 vs Oppo Find X5 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8700 x 5800
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 110°
Количество объективов 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Oppo Find X5 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6560 x 4928
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние - 21 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот - Нет
LTE Cat* 7 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A13
83.3 дБ
Find X5 Pro +7%
89.2 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Март 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.37 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Find X5 Pro более удачной покупкой.

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