Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2022 года Samsung Galaxy A13 с экраном 6.6" и чипом Exynos 850, против 6.4-дюймового Realme 9 Pro Plus, который имеет процессор MediaTek Dimensity 920 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.