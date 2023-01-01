Samsung Galaxy A13 против Realme 9 Pro Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2022 года Samsung Galaxy A13 с экраном 6.6" и чипом Exynos 850, против 6.4-дюймового Realme 9 Pro Plus, который имеет процессор MediaTek Dimensity 920 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A13
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
Причины выбрать Realme 9 Pro Plus
- Показывает в 4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
65
77
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
12
46
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
62
70
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
68
82
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
54
67
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|Super AMOLED
|Размер
|6.6 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|411 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|450 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|600 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83.2%
|84.2%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|95.9%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|218 Гц
|Время отклика
|33 мс
|9 мс
|Контрастность
|1257:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|165.1 мм
|160.2 мм
|Ширина
|76.4 мм
|73.3 мм
|Толщина
|8.8 мм
|7.99 мм
|Вес
|195 граммов
|182 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Персиковый, Белый
|Черный, Зеленый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 850
|MediaTek Dimensity 920
|Макс. частота
|2000 МГц
|2500 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Размер транзистора
|8 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP1
|Mali-G68 MC4
|Частота GPU
|820 МГц
|950 МГц
|FLOPS
|~126 Гфлопс
|~684 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
152
9 Pro Plus +438%
818
Geekbench 5 (многоядерный)
587
9 Pro Plus +295%
2321
|CPU
|35523
|139222
|GPU
|24759
|139936
|Memory
|30778
|95131
|UX
|33751
|127876
|Total score
|124810
|501162
|Пиковая температура корпуса
|39.8 °C
|46.9 °C
|Stability
|97%
|99%
|Graphics test
|3 FPS
|13 FPS
|Graphics score
|507
|2296
|Web score
|4823
|8565
|Video editing
|4773
|6618
|Photo editing
|7486
|29271
|Data manipulation
|3236
|8552
|Writing score
|4994
|18196
Память
|Объем ОЗУ
|3, 4, 6 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|One UI Core 5.0
|Realme UI 4.0
|Размер системы из коробки
|16.5 ГБ
|15 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|60 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (27% за 30 минут)
|Да (77% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:18 ч.
|0:49 ч.
|Веб-серфинг
|11:49 ч.
|12:29 ч.
|Просмотр видео
|13:14 ч.
|14:47 ч.
|Игры
|06:54 ч.
|05:58 ч.
|Режим ожидания
|122 ч.
|96 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|119°
|Количество объективов
|4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 8 МП + 4 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 4 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 21.8 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|-
|27 мм
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.13"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|-
|Нет
|LTE Cat*
|7
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Февраль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.37 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Realme 9 Pro Plus более удачной покупкой.
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