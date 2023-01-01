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Samsung Galaxy A13 против Realme 9 Pro Plus

Самсунг Галакси А13
VS
Оппо Реалми 9 Про Плас
Samsung Galaxy A13
Realme 9 Pro Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2022 года Samsung Galaxy A13 с экраном 6.6" и чипом Exynos 850, против 6.4-дюймового Realme 9 Pro Plus, который имеет процессор MediaTek Dimensity 920 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A13
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
Причины выбрать Realme 9 Pro Plus
  • Показывает в 4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A13
vs
9 Pro Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT Super AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 600 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.2% 84.2%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 95.9%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 218 Гц
Время отклика 33 мс 9 мс
Контрастность 1257:1 ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A13
586 нит
9 Pro Plus +4%
608 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 160.2 мм
Ширина 76.4 мм 73.3 мм
Толщина 8.8 мм 7.99 мм
Вес 195 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Персиковый, Белый Черный, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A13
83.2%
9 Pro Plus +1%
84.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А13 и Оппо Реалми 9 Про Плас в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 MediaTek Dimensity 920
Макс. частота 2000 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G52 MP1 Mali-G68 MC4
Частота GPU 820 МГц 950 МГц
FLOPS ~126 Гфлопс ~684 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A13
152
9 Pro Plus +438%
818
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A13
587
9 Pro Plus +295%
2321
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A13
124810
9 Pro Plus +302%
501162
CPU 35523 139222
GPU 24759 139936
Memory 30778 95131
UX 33751 127876
Total score 124810 501162
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A13
507
9 Pro Plus +353%
2296
Пиковая температура корпуса 39.8 °C 46.9 °C
Stability 97% 99%
Graphics test 3 FPS 13 FPS
Graphics score 507 2296
PCMark 3.0
Galaxy A13
4905
9 Pro Plus +147%
12113
Web score 4823 8565
Video editing 4773 6618
Photo editing 7486 29271
Data manipulation 3236 8552
Writing score 4994 18196
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI Core 5.0 Realme UI 4.0
Размер системы из коробки 16.5 ГБ 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 60 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (27% за 30 минут) Да (77% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:18 ч. 0:49 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:49 ч. 12:29 ч.
Просмотр видео 13:14 ч. 14:47 ч.
Игры 06:54 ч. 05:58 ч.
Режим ожидания 122 ч. 96 ч.
Общая автономность
Galaxy A13 +4%
34:21 ч.
9 Pro Plus
33:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A13 vs Realme 9 Pro Plus
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 4 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 4 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 21.8 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот - Нет
LTE Cat* 7 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A13
83.3 дБ
9 Pro Plus +10%
91.6 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.37 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Realme 9 Pro Plus более удачной покупкой.

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