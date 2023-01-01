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Samsung Galaxy A14 5G против Apple iPhone 11

59 из 100
Samsung Galaxy A14 5G
VS
63 из 100
Apple iPhone 11
Samsung Galaxy A14 5G
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2023 года Samsung Galaxy A14 5G с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 41 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A14 5G
  • Комплектуется на 1890 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3110 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • На 8% лучшая автономность (37:25 vs 34:47 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 3 года и 5 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 22% выше плотность пикселей (399 vs 326 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает на 81% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (668 против 515 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Экран:
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A14 5G
vs
iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 625 нит
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.4% 79%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 24.8 мс
Контрастность - 999:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A14 5G
515 нит
iPhone 11 +30%
668 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 167.7 мм 150.9 мм
Ширина 78 мм 75.7 мм
Толщина 9.1 мм 8.3 мм
Вес 204 грамма 194 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый, Красный Белый, Черный, Зеленый, Красный, Фиолетовый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A14 5G +2%
80.4%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A14 5G и Apple iPhone 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 Apple A13 Bionic
Макс. частота 2200 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.65 ГГц: Lightning
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 950 МГц -
FLOPS ~420 Гфлопс ~736 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A14 5G
527
iPhone 11 +152%
1328
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A14 5G
1718
iPhone 11 +102%
3464
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A14 5G
346231
iPhone 11 +81%
626849
CPU 99293 166661
GPU 82933 256531
Memory 77937 91027
UX 88634 115651
Total score 346231 626849
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A14 5G
1195
iPhone 11 +531%
7543
Пиковая температура корпуса 37.5 °C 43.6 °C
Stability 99% 72%
Graphics test 7 FPS 45 FPS
Graphics score 1195 7543
PCMark 3.0
Web score 6234 -
Video editing 5425 -
Photo editing 13488 -
Data manipulation 7097 -
Writing score 8913 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 13 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI One UI Core 5.0 -
Размер системы из коробки 18.8 ГБ -

Батарея

Объем 5000 мАч 3110 мАч
Макс. мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:22 ч. 1:45 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:26 ч. 11:39 ч.
Просмотр видео 13:58 ч. 15:16 ч.
Игры 06:53 ч. 05:09 ч.
Режим ожидания 122 ч. 121 ч.
Общая автономность
Galaxy A14 5G +8%
37:25 ч.
iPhone 11
34:47 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A14 5G vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A14 5G +8%
90.4 дБ
iPhone 11
83.4 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Январь 2023 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.56 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.28 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Нет -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность, игры, программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Apple iPhone 11, а если дисплей, автономность и коммуникации – то Samsung Galaxy A14 5G.

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