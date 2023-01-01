Samsung Galaxy A14 5G против Apple iPhone 11
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2023 года Samsung Galaxy A14 5G с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 41 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A14 5G
- Комплектуется на 1890 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3110 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Современный порт USB Type-C
- На 8% лучшая автономность (37:25 vs 34:47 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- На 0.5" большая диагональ экрана
- Смартфон на 3 года и 5 месяцев новее
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- На 22% выше плотность пикселей (399 vs 326 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone 11
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает на 81% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
- На 30% выше максимальная яркость экрана (668 против 515 нит)
- Стабилизация изображения
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
49
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
71
Производительность
Быстродействие приложений и системы
58
Игры
Возможности в 3D-гейминге
60
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
66
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
70
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|IPS LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|828 x 1792 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|399 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|625 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|80.4%
|79%
|Особенности
|-
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.8%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|24.8 мс
|Контрастность
|-
|999:1
Дизайн и корпус
|Высота
|167.7 мм
|150.9 мм
|Ширина
|78 мм
|75.7 мм
|Толщина
|9.1 мм
|8.3 мм
|Вес
|204 грамма
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Зеленый, Красный
|Белый, Черный, Зеленый, Красный, Фиолетовый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 700
|Apple A13 Bionic
|Макс. частота
|2200 МГц
|2650 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.65 ГГц: Lightning
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Apple A13 Bionic GPU
|Частота GPU
|950 МГц
|-
|FLOPS
|~420 Гфлопс
|~736 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
527
iPhone 11 +152%
1328
Geekbench 5 (многоядерный)
1718
iPhone 11 +102%
3464
|CPU
|99293
|166661
|GPU
|82933
|256531
|Memory
|77937
|91027
|UX
|88634
|115651
|Total score
|346231
|626849
|Пиковая температура корпуса
|37.5 °C
|43.6 °C
|Stability
|99%
|72%
|Graphics test
|7 FPS
|45 FPS
|Graphics score
|1195
|7543
|Web score
|6234
|-
|Video editing
|5425
|-
|Photo editing
|13488
|-
|Data manipulation
|7097
|-
|Writing score
|8913
|-
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|iOS 13 (С обновлением до iOS 16.4)
|Оболочка UI
|One UI Core 5.0
|-
|Размер системы из коробки
|18.8 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3110 мАч
|Макс. мощность зарядки
|15 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (30% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:22 ч.
|1:45 ч.
|Веб-серфинг
|14:26 ч.
|11:39 ч.
|Просмотр видео
|13:58 ч.
|15:16 ч.
|Игры
|06:53 ч.
|05:09 ч.
|Режим ожидания
|122 ч.
|121 ч.
Рейтинг автономности смартфонов (#66 и #131)
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
129
Качество видео
109
Итоговая оценка камеры
119
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2023 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Январь 2023 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.56 Вт/кг
|0.95 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.28 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|-
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность, игры, программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Apple iPhone 11, а если дисплей, автономность и коммуникации – то Samsung Galaxy A14 5G.
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