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Samsung Galaxy A14 5G против Apple iPhone SE (2022)

59 из 100
Samsung Galaxy A14 5G
VS
67 из 100
Apple iPhone SE (2022)
Samsung Galaxy A14 5G
Apple iPhone SE (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2023 года Samsung Galaxy A14 5G с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2022), который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A14 5G
  • Комплектуется на 2982 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2018 мАч
  • На 1.9" большая диагональ экрана
  • На 46% лучшая автономность (37:25 vs 25:41 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 22% выше плотность пикселей (399 vs 326 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (641 против 515 нит)
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Лучше лежит в руке - корпус на 10.7 мм уже
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A14 5G
vs
iPhone SE (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 20:9 16:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 625 нит
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.4% 65.4%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Время отклика - 38 мс
Контрастность - 1655:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A14 5G
515 нит
iPhone SE (2022) +24%
641 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 167.7 мм 138.4 мм
Ширина 78 мм 67.3 мм
Толщина 9.1 мм 7.3 мм
Вес 204 грамма 144 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый, Красный Белый, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A14 5G +23%
80.4%
iPhone SE (2022)
65.4%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A14 5G и Apple iPhone SE (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2200 МГц 3223 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Apple A15 GPU
Частота GPU 950 МГц 1200 МГц
FLOPS ~420 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A14 5G
346231
iPhone SE (2022) +106%
712203
CPU 99293 189244
GPU 82933 269834
Memory 77937 129820
UX 88634 127582
Total score 346231 712203
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 37.5 °C 46.2 °C
Stability 99% 71%
Graphics test 7 FPS 47 FPS
Graphics score 1195 7971
PCMark 3.0
Web score 6234 -
Video editing 5425 -
Photo editing 13488 -
Data manipulation 7097 -
Writing score 8913 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 15.3 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI One UI Core 5.0 -
Размер системы из коробки 18.8 ГБ 12 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 2018 мАч
Макс. мощность зарядки 15 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:22 ч. 1:18 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:26 ч. 09:55 ч.
Просмотр видео 13:58 ч. 08:38 ч.
Игры 06:53 ч. 03:26 ч.
Режим ожидания 122 ч. 93 ч.
Общая автономность
Galaxy A14 5G +46%
37:25 ч.
iPhone SE (2022)
25:41 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A14 5G vs Apple iPhone SE (2022)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone SE (2022) от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3088 x 2320
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A14 5G +5%
90.4 дБ
iPhone SE (2022)
85.9 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Январь 2023 года Март 2022 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.56 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.28 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone SE (2022) более удачной покупкой.

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