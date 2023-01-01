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Samsung Galaxy A14 5G против Honor X7a

Самсунг Галакси А14 5G
VS
Хуавей Хонор Х7а
Samsung Galaxy A14 5G
Honor X7a

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2023 года Samsung Galaxy A14 5G с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.75-дюймового Honor X7a, который имеет процессор MediaTek Helio G37. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A14 5G
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 53% выше плотность пикселей (399 vs 260 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 700
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • В 2.9 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 532 и 182 баллов
Причины выбрать Honor X7a
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A14 5G
vs
Honor X7a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT TFT LCD
Размер 6.6 дюймов 6.75 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 260 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.4% 85.4%
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A14 5G
519 нит
Honor X7a
н/д

Дизайн и корпус

Высота 167.7 мм 167.5 мм
Ширина 78 мм 76.9 мм
Толщина 9.1 мм 8.3 мм
Вес 202 грамма 196 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Красный, Серебристый Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A14 5G
80.4%
Honor X7a +6%
85.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А14 5G и Хуавей Хонор Х7а в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 MediaTek Helio G37
Макс. частота 2200 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 PowerVR GE8320
Частота GPU 950 МГц 650 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A14 5G +192%
532
Honor X7a
182
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A14 5G +81%
1727
Honor X7a
953
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A14 5G +160%
319311
Honor X7a
122840
CPU 76270 -
GPU 80853 -
Memory 72187 -
UX 89679 -
Total score 319311 122840
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 7 FPS -
Graphics score 1197 -
PCMark 3.0
Web score 6114 -
Video editing 5412 -
Photo editing 13470 -
Data manipulation 7025 -
Writing score 9533 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI One UI Core 5.0 Magic UI 6.1

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да (80% за 80 минут)
Время полной зарядки 2:22 ч. 2:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:01 ч. -
Просмотр видео 13:23 ч. -
Игры 06:12 ч. -
Режим ожидания 109 ч. -
Общая автономность
Galaxy A14 5G
35:07 ч.
Honor X7a
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A14 5G vs Honor X7a
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 7
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики - Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2023 года Январь 2023 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.56 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.28 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A14 5G более удачной покупкой.

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