Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A14 5G vs Moto G Power (2022) – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A14 5G против Motorola Moto G Power (2022)

Самсунг Галакси А14 5G
VS
Моторола Мото G Павер (2022)
Samsung Galaxy A14 5G
Motorola Moto G Power (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2023 года Samsung Galaxy A14 5G с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.5-дюймового Motorola Moto G Power (2022), который имеет процессор MediaTek Helio G37 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A14 5G
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 48% выше плотность пикселей (399 vs 270 PPI)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Более новая ОС: Android 13 против 11
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 700
  • В 3 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 529 и 179 баллов
Причины выбрать Motorola Moto G Power (2022)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A14 5G
vs
Moto G Power (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT TFT LCD
Размер 6.6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.4% 83.8%
Реальная пиковая яркость (авто)

Дизайн и корпус

Высота 167.7 мм 167.24 мм
Ширина 78 мм 76.54 мм
Толщина 9.1 мм 9.36 мм
Вес 202 грамма 203 грамма
Водонепроницаемость Нет IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Красный, Серебристый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А14 5G и Моторола Мото G Павер (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 MediaTek Helio G37
Макс. частота 2200 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 PowerVR GE8320
Частота GPU 950 МГц 680 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A14 5G +165%
317445
Moto G Power (2022)
119958
CPU 76270 -
GPU 80853 -
Memory 72187 -
UX 89679 -
Total score 317445 119958
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 7 FPS -
Graphics score 1197 -
PCMark 3.0
Web score 6114 -
Video editing 5412 -
Photo editing 13470 -
Data manipulation 7025 -
Writing score 9533 -
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя - eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 11
Оболочка UI One UI Core 5.0 -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:22 ч. 2:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:01 ч. -
Просмотр видео 13:23 ч. -
Игры 06:12 ч. -
Режим ожидания 109 ч. -
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A14 5G vs Motorola Moto G Power (2022)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.65 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики - Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Январь 2023 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.56 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.28 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A14 5G более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A32 5G или A14 5G
2. Samsung Galaxy A23 или A14 5G
3. Samsung Galaxy A04 или A14 5G
4. Samsung Galaxy A13 5G или Motorola Moto G Power (2022)
5. Motorola Moto G Power (2021) или Moto G Power (2022)
6. Motorola G Pure или Moto G Power (2022)
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры