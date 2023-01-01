Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A14 5G vs Galaxy A04 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A14 5G против Galaxy A04

Самсунг Галакси А14 5G
VS
Самсунг Галакси А04
Samsung Galaxy A14 5G
Samsung Galaxy A04

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2023 года Samsung Galaxy A14 5G с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A04, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A14 5G
  • Показывает в 3.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 48% выше плотность пикселей (399 vs 270 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 700
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • В 3.9 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 529 и 135 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A14 5G
vs
Galaxy A04

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT PLS TFT
Размер 6.6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.4% 81.3%

Дизайн и корпус

Высота 167.7 мм 164.4 мм
Ширина 78 мм 76.3 мм
Толщина 9.1 мм 9.1 мм
Вес 202 грамма 192 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Красный, Серебристый Черный, Белый, Зеленый, Медный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A14 5G
80.4%
Galaxy A04 +1%
81.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А14 5G и Самсунг Галакси А04 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 MediaTek Helio P35
Макс. частота 2200 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 7 нанометров 28 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 PowerVR GE8322
Частота GPU 950 МГц -
FLOPS ~243 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A14 5G +292%
529
Galaxy A04
135
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A14 5G +142%
1494
Galaxy A04
617
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A14 5G +260%
417304
Galaxy A04
115994
CPU 134857 35950
GPU 84242 17438
Memory 79296 28804
UX 118916 34714
Total score 417304 115994
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1800 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя - eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI One UI Core 5.0 One UI Core 4.1

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A14 5G vs Samsung Galaxy A04
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото - 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.2
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* - Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 4
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики - Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
Dolby Atmos - Да

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2023 года Август 2022 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.56 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.28 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A14 5G более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy A14 5G и Galaxy S21 FE 5G
2. Galaxy A14 5G и Galaxy A32 5G
3. Galaxy A14 5G и Galaxy A13 5G
4. Galaxy A14 5G и Galaxy A23
5. Galaxy A14 5G и Galaxy A23 5G
6. Galaxy A04 и Galaxy A13
7. Galaxy A04 и Galaxy A03s
8. Galaxy A04 и Galaxy A03
9. Galaxy A04 и Galaxy A04s
10. Galaxy A04 и Galaxy A04e
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры