Samsung Galaxy A14 5G против Galaxy A04
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2023 года Samsung Galaxy A14 5G с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A04, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A14 5G
- Показывает в 3.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- На 48% выше плотность пикселей (399 vs 270 PPI)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 700
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- В 3.9 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 529 и 135 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
60
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
17
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
72
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
51
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
69
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
52
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|PLS TFT
|Размер
|6.6 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|399 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|80.4%
|81.3%
Дизайн и корпус
|Высота
|167.7 мм
|164.4 мм
|Ширина
|78 мм
|76.3 мм
|Толщина
|9.1 мм
|9.1 мм
|Вес
|202 грамма
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Красный, Серебристый
|Черный, Белый, Зеленый, Медный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 700
|MediaTek Helio P35
|Макс. частота
|2200 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55
|Размер транзистора
|7 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|PowerVR GE8322
|Частота GPU
|950 МГц
|-
|FLOPS
|~243 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A14 5G +292%
529
135
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A14 5G +142%
1494
617
|CPU
|134857
|35950
|GPU
|84242
|17438
|Memory
|79296
|28804
|UX
|118916
|34714
|Total score
|417304
|115994
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|1800 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|-
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 12
|Оболочка UI
|One UI Core 5.0
|One UI Core 4.1
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|Нет
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|2 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|- Зарядка
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|-
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|4
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|-
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|-
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2023 года
|Август 2022 года
|Дата начала продаж
|Январь 2023 года
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.56 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.28 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A14 5G более удачной покупкой.
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