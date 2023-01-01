Samsung Galaxy A14 5G против Galaxy A13
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2023 года Samsung Galaxy A14 5G с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A13, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A14 5G
- Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Смартфон на 10 месяцев новее
- В 3.5 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 527 и 152 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy A13
- На 13% выше максимальная яркость экрана (583 против 516 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
12
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
68
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
55
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|PLS TFT
|Размер
|6.6 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2408 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|399 точек на дюйм
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|80.4%
|83.2%
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|33 мс
|Контрастность
|-
|1257:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|167.7 мм
|165.1 мм
|Ширина
|78 мм
|76.4 мм
|Толщина
|9.1 мм
|8.8 мм
|Вес
|202 грамма
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Красный, Серебристый
|Черный, Синий, Персиковый, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 700
|Samsung Exynos 850
|Макс. частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (8)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
|Размер транзистора
|7 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Mali-G52 MP1
|Частота GPU
|950 МГц
|820 МГц
|FLOPS
|~243 Гфлопс
|~126 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A14 5G +247%
527
152
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A14 5G +194%
1720
585
|CPU
|76270
|35523
|GPU
|80853
|24759
|Memory
|72187
|30778
|UX
|89679
|33751
|Total score
|318829
|123768
|Stability
|99%
|97%
|Graphics test
|7 FPS
|3 FPS
|Graphics score
|1197
|507
|PCMark 3.0 score
|7910
|4905
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|3, 4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|-
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|One UI Core 5.0
|One UI Core 5.0
|Размер системы из коробки
|-
|16.5 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (30% за 30 минут)
|Да (27% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:22 ч.
|2:18 ч.
|Веб-серфинг
|15:24 ч.
|11:49 ч.
|Просмотр видео
|13:23 ч.
|13:14 ч.
|Игры
|06:10 ч.
|06:54 ч.
|Режим ожидания
|109 ч.
|122 ч.
Смартфоны с лучшим временем автономной работы (#75 и #125)
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|-
|LTE Cat*
|18
|7
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|-
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2023 года
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Январь 2023 года
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.56 Вт/кг
|0.37 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.28 Вт/кг
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A14 5G более удачной покупкой.
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