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Samsung Galaxy A14 против Apple iPhone SE (2020)

53 из 100
Samsung Galaxy A14
VS
59 из 100
Apple iPhone SE (2020)
Samsung Galaxy A14
Apple iPhone SE (2020)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2023 года Samsung Galaxy A14 с экраном 6.6" и чипом MediaTek Helio G80, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2020), который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 35 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A14
  • Комплектуется на 3179 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 1821 мАч
  • На 1.9" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 14.8% выше полезная площадь экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Смартфон на 2 года и 11 месяцев новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 23% выше плотность пикселей (400 vs 326 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает в 3.8 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 50% выше максимальная яркость экрана (654 против 437 нит)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A13 Bionic
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Лучше лежит в руке - корпус на 10.7 мм уже
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A14
vs
iPhone SE (2020)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 20:9 16:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит 625 нит
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.2% 65.4%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.3% 99.9%
ШИМ (PWM) 343500 Гц Не обнаружено
Время отклика 26 мс 29 мс
Контрастность 989:1 2457:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A14
437 нит
iPhone SE (2020) +50%
654 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 167.7 мм 138.4 мм
Ширина 78 мм 67.3 мм
Толщина 9.1 мм 7.3 мм
Вес 201 грамм 148 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый, Красный Белый, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A14 +23%
80.2%
iPhone SE (2020)
65.4%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A14 и Apple iPhone SE (2020) в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80 Apple A13 Bionic
Макс. частота 2000 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.65 ГГц: Lightning
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 950 МГц -
FLOPS ~54.6 Гфлопс ~736 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A14
349
iPhone SE (2020) +281%
1329
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A14
1293
iPhone SE (2020) +165%
3426
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A14
148215
iPhone SE (2020) +283%
567994
CPU 40093 147061
GPU 24567 226070
Memory 38370 86663
UX 45318 112107
Total score 148215 567994
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A14
715
iPhone SE (2020) +863%
6885
Пиковая температура корпуса 40.8 °C 44.3 °C
Stability 98% 68%
Graphics test 4 FPS 41 FPS
Graphics score 715 6885
PCMark 3.0
Web score 5294 -
Video editing 4015 -
Photo editing 9779 -
Data manipulation 5208 -
Writing score 8157 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 13 (С обновлением до iOS 16.5)
Оболочка UI One UI Core 5.0 -
Размер системы из коробки 17.3 ГБ 8.4 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 1821 мАч
Макс. мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (27% за 30 минут) Да (55% за 60 минут)
Время полной зарядки 2:18 ч. 2:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 09:36 ч.
Просмотр видео - 07:32 ч.
Игры - 03:08 ч.
Режим ожидания - 86 ч.
Общая автономность
Galaxy A14
н/д
iPhone SE (2020)
23:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A14 vs Apple iPhone SE (2020)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 3 (50 МП + 5 МП + 2 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3088 x 2320
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A14 +5%
90.7 дБ
iPhone SE (2020)
86.4 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Февраль 2023 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Март 2023 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.98 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Да, 5 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone SE (2020) более удачной покупкой.

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