Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2023 года Samsung Galaxy A14 с экраном 6.6" и чипом MediaTek Helio G80, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2022), который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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