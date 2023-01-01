Samsung Galaxy A14 против Apple iPhone XS
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2023 года Samsung Galaxy A14 с экраном 6.6" и чипом MediaTek Helio G80, против 5.8-дюймового Apple iPhone XS, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 55 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A14
- Комплектуется на 2342 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2658 мАч
- На 0.8" большая диагональ экрана
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Смартфон на 4 года и 7 месяцев новее
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone XS
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает в 3.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 45% выше максимальная яркость экрана (632 против 437 нит)
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
- Стабилизация изображения
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
- Возможность записи 4K-видео
- Более энергоэффективный CPU – Apple A12 Bionic
- Стерео динамики
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- OLED экран (против PLS TFT у конкурента)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
59
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
61
Производительность
Быстродействие приложений и системы
21
51
Игры
Возможности в 3D-гейминге
20
60
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
71*
46
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
67
64
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|OLED
|Размер
|6.6 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|1125 x 2436 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|625 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|80.2%
|82.9%
|Особенности
|-
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|97.3%
|98.8%
|ШИМ (PWM)
|343500 Гц
|240 Гц
|Время отклика
|26 мс
|4.4 мс
|Контрастность
|989:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|167.7 мм
|143.6 мм
|Ширина
|78 мм
|70.9 мм
|Толщина
|9.1 мм
|7.7 мм
|Вес
|201 грамм
|177 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Зеленый, Красный
|Серебристый, Золотистый, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G80
|Apple A12 Bionic
|Макс. частота
|2000 МГц
|2490 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Размер транзистора
|12 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Apple A12 Bionic GPU
|Частота GPU
|950 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|~54.6 Гфлопс
|~560 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
349
iPhone XS +219%
1112
Geekbench 5 (многоядерный)
1293
iPhone XS +119%
2838
|CPU
|40093
|144499
|GPU
|24567
|178813
|Memory
|38370
|101788
|UX
|45318
|106896
|Total score
|148215
|527571
|Пиковая температура корпуса
|40.8 °C
|44.8 °C
|Stability
|98%
|63%
|Graphics test
|4 FPS
|34 FPS
|Graphics score
|715
|5705
|Web score
|5294
|-
|Video editing
|4015
|-
|Photo editing
|9779
|-
|Data manipulation
|5208
|-
|Writing score
|8157
|-
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|iOS 12 (С обновлением до iOS 16.5)
|Оболочка UI
|One UI Core 5.0
|-
|Размер системы из коробки
|17.3 ГБ
|11.8 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|2658 мАч
|Макс. мощность зарядки
|15 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (27% за 30 минут)
|Да (50% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|2:18 ч.
|2:40 ч.
|Веб-серфинг
|-
|07:30 ч.
|Просмотр видео
|-
|09:19 ч.
|Игры
|-
|04:45 ч.
|Режим ожидания
|-
|80 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|3088 x 2316
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|32 мм
|Размер пикселя
|-
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|7
|16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|-
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone XS более удачной покупкой.
Опрос
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2