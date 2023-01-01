Samsung Galaxy A14 против Motorola Moto G53
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2023 года Samsung Galaxy A14 с экраном 6.6" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.5-дюймового Motorola Moto G53, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 Plus и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A14
- На 48% выше плотность пикселей (400 vs 270 PPI)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Motorola Moto G53
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 480 Plus
- Функция реверсивной зарядки
- На 59% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 562 и 353 баллов
- Весит на 18 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
70
69
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
17
31
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
75
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
62
55
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
69
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
57
60
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|IPS LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|80.2%
|83.9%
|Цветовой охват sRGB
|-
|90.1%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|41 мс
|Контрастность
|-
|1468:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|167.7 мм
|162.7 мм
|Ширина
|78 мм
|74.7 мм
|Толщина
|9.1 мм
|8.2 мм
|Вес
|201 грамм
|183 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|-
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Красный, Серебристый, Зеленый
|Синий, Серебристый, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G80
|Qualcomm Snapdragon 480 Plus
|Макс. частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
|Размер транзистора
|12 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Adreno 619
|Частота GPU
|950 МГц
|825 МГц
|FLOPS
|~54.6 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
353
Moto G53 +59%
562
Geekbench 5 (многоядерный)
1301
Moto G53 +23%
1604
|CPU
|40093
|109866
|GPU
|24567
|65748
|Memory
|38370
|66109
|UX
|45318
|75050
|Total score
|148983
|316987
|Пиковая температура корпуса
|-
|42.6 °C
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|5 FPS
|Graphics score
|-
|982
|Web score
|-
|9068
|Video editing
|-
|4594
|Photo editing
|-
|21352
|Data manipulation
|-
|7730
|Writing score
|-
|12778
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 512 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI Core 5.0
|-
|Размер системы из коробки
|23 ГБ
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|10 Вт
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (27% за 30 минут)
|Да (22% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:18 ч.
|2:35 ч.
|Веб-серфинг
|-
|13:23 ч.
|Просмотр видео
|-
|14:34 ч.
|Игры
|-
|05:32 ч.
|Режим ожидания
|-
|130 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|8160 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
|2 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|-
|LTE Cat*
|7
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|-
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Декабрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Декабрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Motorola Moto G53, а если программное обеспечение и камера – то Samsung Galaxy A14.
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