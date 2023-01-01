Samsung Galaxy A14 против Nokia C32
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2023 года Samsung Galaxy A14 с экраном 6.6" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.5-дюймового Nokia C32, который имеет процессор Unisoc SC9863A1 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A14
- На 48% выше плотность пикселей (400 vs 270 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G80
- Показывает на 27% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 84% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 348 и 189 баллов
Причины выбрать Nokia C32
- Защита корпуса от воды по стандарту IP52
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
62
52
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
57
48
Производительность
Быстродействие приложений и системы
20
12
Игры
Возможности в 3D-гейминге
17
19
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
71*
61*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
67
63
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|IPS LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|80.2%
|81.6%
Дизайн и корпус
|Высота
|167.7 мм
|164.6 мм
|Ширина
|78 мм
|75.9 мм
|Толщина
|9.1 мм
|8.55 мм
|Вес
|201 грамм
|199.4 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Зеленый, Красный
|Черный, Зеленый, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G80
|Unisoc SC9863A1
|Макс. частота
|2000 МГц
|1600 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|- 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Размер транзистора
|12 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|PowerVR GE8322
|Частота GPU
|950 МГц
|-
|FLOPS
|~54.6 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A14 +84%
348
189
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A14 +59%
1299
815
|CPU
|40093
|33668
|GPU
|24567
|13642
|Memory
|38370
|32880
|UX
|45318
|36572
|Total score
|147669
|116386
|Stability
|97%
|-
|Graphics test
|4 FPS
|-
|Graphics score
|715
|-
|Web score
|5257
|-
|Video editing
|4015
|-
|Photo editing
|9663
|-
|Data manipulation
|5168
|-
|Writing score
|8081
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 256 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI Core 5.0
|-
|Размер системы из коробки
|23 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|15 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (27% за 30 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|2:18 ч.
|2:10 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Количество объективов
|3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
|2 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|7
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Февраль 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Февраль 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|Да, 10 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A14 более удачной покупкой.
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