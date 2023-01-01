Samsung Galaxy A14 против Nokia G22 VS Samsung Galaxy A14 Nokia G22 Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2023 года Samsung Galaxy A14 с экраном 6.6" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.5-дюймового Nokia G22, который имеет процессор Unisoc T606. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Nokia G22 были получены от инсайдеров и могут быть неточными.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать Samsung Galaxy A14 На 48% выше плотность пикселей (400 vs 270 PPI)

На 48% выше плотность пикселей (400 vs 270 PPI) Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu Более современная версия Bluetooth (v5.1)

Более современная версия Bluetooth (v5.1) Cверхширокоугольный объектив камеры

Cверхширокоугольный объектив камеры Более новая ОС: Android 13 против 12

Более новая ОС: Android 13 против 12 Поддержка технологии Dolby Atmos

Поддержка технологии Dolby Atmos На 11% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 347 и 314 баллов Причины выбрать Nokia G22 Защита корпуса от воды по стандарту IP52

Защита корпуса от воды по стандарту IP52 Выше частота обновление дисплея – 90 Гц

Цена/Качество Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену. Samsung Galaxy A14 Цена Nokia G22 Рассчитать

Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип PLS TFT IPS LCD Размер 6.6 дюймов 6.5 дюймов Разрешение 1080 x 2408 пикселей 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 20:9 Плотность пикселей 400 точек на дюйм 270 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц 90 Гц Адаптивная частота обновления Нет Нет Макс. заявленная яркость 450 нит 500 нит Поддержка HDR Нет Нет Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 80.2% 81.1%

Дизайн и корпус Высота 167.7 мм 165 мм Ширина 78 мм 76.19 мм Толщина 9.1 мм 8.48 мм Вес 201 грамм 192.23 грамма Водонепроницаемость Нет IP52 Материал задней панели Пластик Пластик Материал рамки Пластик Пластик Доступные цвета Черный, Красный, Серебристый, Зеленый Синий, Серый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу Galaxy A14 80.2% Nokia G22 +1% 81.1%

Производительность Тестируем Самсунг Галакси А14 и Нокиа G22 в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G80 Unisoc T606 Макс. частота 2000 МГц 1600 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75 Кэш L3 - 1 МБ Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров Графика Mali-G52 MP2 Mali-G57 MP1 Частота GPU 950 МГц 650 МГц FLOPS ~54.6 Гфлопс - Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Galaxy A14 +11% 347 Nokia G22 314 Geekbench 5 (многоядерный) Galaxy A14 +8% 1295 Nokia G22 1197 AnTuTu Benchmark 9 Galaxy A14 +38% 227213 Nokia G22 164706 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Количество каналов 2 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ Тип накопителя - UFS 2.2 Карта памяти MicroSD MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 2048 ГБ

Программное обеспечение Операционная система Android 13 Android 12 Оболочка UI One UI Core 5.0 - Размер системы из коробки 23 ГБ -

Батарея Характеристики Объем 5000 мАч 5050 мАч Мощность зарядки 15 Вт 20 Вт Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Нет Нет Реверсивная зарядка Нет Нет Быстрая зарядка Да (27% за 30 минут) Да Время полной зарядки 2:18 ч. -

Камеры Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A14 vs Nokia G22 Основная камера Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей Разрешение фото 8160 x 6120 - Зум Цифровой Цифровой Вспышка LED LED Стабилизация Цифровая Цифровая Запись 8K видео Нет Нет Запись 4K видео Нет Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c Замедленная съемка - Нет Количество объективов 3 (50 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

- 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.2

- Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- 2 МП

Времяпролетный объектив - - 2 МП

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото - 3264 x 2448 Апертура f/2.0 f/2.0 Размер пикселя - 1.12 микрон Тип сенсора CMOS CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 5 Функции Bluetooth LE LE Тип USB USB Type-C USB Type-C Версия USB 2 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Зависит от региона Инфракрасный порт Нет Нет Связь Количество SIM * 2 2 Тип SIM Nano Nano Режим работы SIM Попеременный Попеременный Поддержка eSIM * Нет Нет Гибридный слот Нет Да LTE Cat * 7 - Поддержка 5G Нет Нет

Звук Динамики Моно Моно 3.5 мм аудио порт Да Да FM-Радио - Да Dolby Atmos Да Нет

Другое Класс Бюджетный Бюджетный Дата выхода Февраль 2023 года Февраль 2023 года Дата начала продаж Март 2023 года Февраль 2023 года Наличие на рынке Доступен Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, камера и звук - выбирайте Samsung Galaxy A14, а если производительность, коммуникации и корпус – то Nokia G22.