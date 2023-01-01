Samsung Galaxy A14 против Realme 8
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2023 года Samsung Galaxy A14 с экраном 6.6" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.4-дюймового Realme 8, который имеет процессор MediaTek Helio G95 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A14
- Смартфон на 2 года новее
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Realme 8
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Возможность записи 4K-видео
- Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
- Поддерживает более мощную зарядку (30W vs 15W)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
- Функция реверсивной зарядки
- На 43% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 501 и 351 баллов
- Весит на 24 грамма меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
62
61
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
57
62
Производительность
Быстродействие приложений и системы
20
33
Игры
Возможности в 3D-гейминге
17
25
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
71*
77*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
67
70
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|Super AMOLED
|Размер
|6.6 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|411 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|430 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1000 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|80.2%
|83.3%
|Особенности
|-
| - Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|-
|90.7%
|ШИМ (PWM)
|-
|255 Гц
|Время отклика
|-
|8 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|167.7 мм
|160.6 мм
|Ширина
|78 мм
|73.9 мм
|Толщина
|9.1 мм
|8 мм
|Вес
|201 грамм
|177 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Зеленый, Красный
|Черный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G80
|MediaTek Helio G95
|Макс. частота
|2000 МГц
|2050 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Mali-G76 3EEMC4
|Частота GPU
|950 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|~54.6 Гфлопс
|~195.8 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
351
Realme 8 +43%
501
Geekbench 5 (многоядерный)
1303
Realme 8 +23%
1605
|CPU
|40093
|94959
|GPU
|24567
|103001
|Memory
|38370
|65151
|UX
|45318
|98277
|Total score
|149395
|362119
|Пиковая температура корпуса
|-
|50.4 °C
|Stability
|97%
|89%
|Graphics test
|4 FPS
|8 FPS
|Graphics score
|715
|1481
|Web score
|5253
|7820
|Video editing
|4019
|6571
|Photo editing
|9679
|26095
|Data manipulation
|5178
|6841
|Writing score
|8119
|11704
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 512 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|One UI Core 5.0
|Realme UI 3.0
|Размер системы из коробки
|23 ГБ
|10 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|15 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (27% за 30 минут)
|Да (50% за 26 минут)
|Время полной зарядки
|2:18 ч.
|1:10 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|9248 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|119°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Монохромный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|f/2.5
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.0"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 120 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|7
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|-
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность, игры и автономность - выбирайте Realme 8, а если программное обеспечение, корпус и звук – то Samsung Galaxy A14.
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