Samsung Galaxy A14 против Galaxy A04s
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2023 года Samsung Galaxy A14 с экраном 6.6" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A04s, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A14
- На 48% выше плотность пикселей (400 vs 270 PPI)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- На 90% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 351 и 185 баллов
- Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Samsung Galaxy A04s
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 850
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
62
57
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
57
53
Производительность
Быстродействие приложений и системы
20
Игры
Возможности в 3D-гейминге
17
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
71*
73
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
67
65
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|PLS TFT
|Размер
|6.6 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|80.2%
|80.7%
|Цветовой охват sRGB
|-
|95.1%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|20 мс
|Контрастность
|-
|1291:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|167.7 мм
|164.7 мм
|Ширина
|78 мм
|76.7 мм
|Толщина
|9.1 мм
|9.1 мм
|Вес
|201 грамм
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Зеленый, Красный
|Белый, Черный, Зеленый, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G80
|Samsung Exynos 850
|Макс. частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (8)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Размер транзистора
|12 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Mali-G52 MP1
|Частота GPU
|950 МГц
|820 МГц
|FLOPS
|~54.6 Гфлопс
|~126 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A14 +90%
351
185
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A14 +18%
1303
1105
|CPU
|40093
|43206
|GPU
|24567
|25138
|Memory
|38370
|38540
|UX
|45318
|42933
|Total score
|149395
|149836
|Пиковая температура корпуса
|-
|41.9 °C
|Stability
|97%
|97%
|Graphics test
|4 FPS
|3 FPS
|Graphics score
|715
|508
|Web score
|5253
|5450
|Video editing
|4019
|5872
|Photo editing
|9679
|8319
|Data manipulation
|5178
|4084
|Writing score
|8119
|5611
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|One UI Core 5.0
|One UI Core 5.1
|Размер системы из коробки
|23 ГБ
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|15 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (27% за 30 минут)
|Да (28% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:18 ч.
|2:14 ч.
|Веб-серфинг
|-
|12:34 ч.
|Просмотр видео
|-
|13:10 ч.
|Игры
|-
|06:35 ч.
|Режим ожидания
|-
|120 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Количество объективов
|3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|7
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Август 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.52 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.23 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера и производительность - выбирайте Samsung Galaxy A14, а если игры – то Samsung Galaxy A04s.
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