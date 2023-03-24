Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A14 vs Galaxy A04s – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A14 против Galaxy A04s

53 из 100
Samsung Galaxy A14
VS
50 из 100
Samsung Galaxy A04s
Samsung Galaxy A14
Samsung Galaxy A04s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2023 года Samsung Galaxy A14 с экраном 6.6" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A04s, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (2)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A14
  • На 48% выше плотность пикселей (400 vs 270 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • На 90% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 351 и 185 баллов
  • Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Samsung Galaxy A04s
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 850

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A14
vs
Galaxy A04s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT PLS TFT
Размер 6.6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.2% 80.7%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.1%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 20 мс
Контрастность - 1291:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A14
н/д
Galaxy A04s
392 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 167.7 мм 164.7 мм
Ширина 78 мм 76.7 мм
Толщина 9.1 мм 9.1 мм
Вес 201 грамм 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый, Красный Белый, Черный, Зеленый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A14
80.2%
Galaxy A04s +1%
80.7%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A14 и Samsung Galaxy A04s в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80 Samsung Exynos 850
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G52 MP1
Частота GPU 950 МГц 820 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс ~126 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A14 +90%
351
Galaxy A04s
185
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A14 +18%
1303
Galaxy A04s
1105
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A14
149395
Galaxy A04s
149836
CPU 40093 43206
GPU 24567 25138
Memory 38370 38540
UX 45318 42933
Total score 149395 149836
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A14 +41%
715
Galaxy A04s
508
Пиковая температура корпуса - 41.9 °C
Stability 97% 97%
Graphics test 4 FPS 3 FPS
Graphics score 715 508
Web score 5253 5450
Video editing 4019 5872
Photo editing 9679 8319
Data manipulation 5178 4084
Writing score 8119 5611
Источники: 3DMark [3], [4]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI Core 5.0 One UI Core 5.1
Размер системы из коробки 23 ГБ 12 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (27% за 30 минут) Да (28% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:18 ч. 2:14 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:34 ч.
Просмотр видео - 13:10 ч.
Игры - 06:35 ч.
Режим ожидания - 120 ч.
Общая автономность
Galaxy A14
н/д
Galaxy A04s
34:44 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A14 vs Samsung Galaxy A04s
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 3 (50 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A14
н/д
Galaxy A04s
78.4 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2023 года Август 2022 года
Дата начала продаж Март 2023 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.52 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.23 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера и производительность - выбирайте Samsung Galaxy A14, а если игры – то Samsung Galaxy A04s.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
17 (50%)
17 (50%)
Всего проголосовало: 34

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A14 vs Galaxy A13
2. Samsung Galaxy A14 vs A24 4G
3. Samsung Galaxy A14 vs A14 5G
4. Samsung Galaxy A14 vs Motorola Moto G13
5. Samsung Galaxy A14 vs Galaxy A23
6. Samsung Galaxy A14 vs Motorola Moto G53
7. Samsung Galaxy A04s vs Galaxy A23
8. Samsung Galaxy A04s vs Galaxy A04e
9. Samsung Galaxy A04s vs Galaxy A13
10. Samsung Galaxy A04s vs Galaxy A04
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Avatar
Юрий 04 июня 2023 19:31
А14 это следующий в линейке после А04s так что он лучше и соответственно по цене выше.
0 Ответить
Avatar
ИМХОХАБ 24 марта 2023 13:07
A14 не стоит доплаты в 5 тысяч.
+1 Ответить
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры