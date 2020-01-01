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Samsung Galaxy A2 Core против Huawei Y5 (2017)

Самсунг Галакси А2 Кор
Samsung Galaxy A2 Core
VS
Хуавей У5 (2017)
Huawei Y5 (2017)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2019 года Samsung Galaxy A2 Core с экраном 5" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 5-дюймового Huawei Y5 (2017), который имеет процессор MediaTek MT6737 и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A2 Core
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Более новая ОС: Android 8 против 6
  • Более энергоэффективный CPU
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
Причины выбрать Huawei Y5 (2017)
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2600 мАч
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
  • На 34% выше плотность пикселей (294 vs 220 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A2 Core и Huawei Y5 (2017)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 5 дюймов 5 дюймов
Разрешение 540 x 960 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 220 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 68.92% 66.78%

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 141.6 мм 143.8 мм
Ширина 71 мм 72 мм
Толщина 9.1 мм 8.3 мм
Вес 142 грамма 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Белый, Золотой, Серый, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A2 Core +3%
68.92%
Y5 (2017)
66.78%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А2 Кор и Хуавей У5 (2017) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7870 MediaTek MT6737
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 4
Частота 1600 МГц 1400 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Mali-T830 Mali-T720 MP2
GPU-ядер 2 2
Частота GPU 600 МГц 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 733 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy A2 Core +33%
723
Y5 (2017)
544
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy A2 Core +146%
3734
Y5 (2017)
1516
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A2 Core +105%
49072
Y5 (2017)
23891

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 Android 6.0
Оболочка UI Android Go EMUI 4.1

Батарея

Характеристики
Объем 2600 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Да
Время полной зарядки 2:15 ч. 2:35 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A2 Core vs Huawei Y5 (2017)
Основная камера
Матрица 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (5 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 5 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2560 x 1920
Апертура f/2.2 -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Micro
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 6 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Апрель 2019 года Апрель 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Май 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.53 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.09 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A2 Core более удачной покупкой.

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