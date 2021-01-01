Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2019 года Samsung Galaxy A2 Core с экраном 5" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 5.45-дюймового Huawei Y5p, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.