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Samsung Galaxy A2 Core против Huawei Y5p

Самсунг Галакси А2 Кор
Samsung Galaxy A2 Core
VS
Хуавей Y5p
Huawei Y5p

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2019 года Samsung Galaxy A2 Core с экраном 5" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 5.45-дюймового Huawei Y5p, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Y5p
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 8
  • Комплектуется на 420 мАч более емким аккумулятором – 3020 против 2600 мАч
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
  • На 34% выше плотность пикселей (295 vs 220 PPI)
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P22
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A2 Core
vs
Huawei Y5p

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD TFT LCD
Размер 5 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 540 x 960 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18:9
Плотность пикселей 220 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 68.92% 73.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.4%
ШИМ (PWM) - 66 Гц
Время отклика - 36 мс
Контрастность - 3029:1
Максимальная яркость
Galaxy A2 Core
н/д
Huawei Y5p
494 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 141.6 мм 146.5 мм
Ширина 71 мм 70.94 мм
Толщина 9.1 мм 8.35 мм
Вес 142 грамма 144 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Полуночный черный, Мерцающий синий, Мятный зеленый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A2 Core
68.92%
Huawei Y5p +7%
73.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А2 Кор и Хуавей Y5p в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7870 MediaTek Helio P22
Макс. частота 1600 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-T830 MP1 PowerVR GE8320
Частота GPU 600 МГц 650 МГц
FLOPS ~23 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 Android 10
Оболочка UI Android Go EMUI 10.1
Размер системы из коробки - 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2600 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:15 ч. 2:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A2 Core vs Huawei Y5p
Основная камера
Матрица 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (5 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 5 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2560 x 1920
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A2 Core
н/д
Huawei Y5p
81.8 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Апрель 2019 года Май 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.53 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.09 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Y5p более удачной покупкой.

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