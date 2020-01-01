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Samsung Galaxy A2 Core против Nokia 1 Plus

Самсунг Галакси А2 Кор
Samsung Galaxy A2 Core
VS
Нокиа 1 Плюс
Nokia 1 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2019 года Samsung Galaxy A2 Core с экраном 5" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 5.45-дюймового Nokia 1 Plus, который имеет процессор MediaTek MT6739 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A2 Core
  • Более энергоэффективный CPU
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
  • На 12% выше плотность пикселей (220 vs 197 PPI)
Причины выбрать Nokia 1 Plus
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 8
  • Тонкие рамки – на 6.18% выше полезная площадь экрана
  • Весит на 11 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A2 Core и Nokia 1 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD TFT LCD
Размер 5 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 540 x 960 пикселей 480 x 960 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18:9
Плотность пикселей 220 точек на дюйм 197 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 68.92% 75.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A2 Core
н/д
1 Plus
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 141.6 мм 145 мм
Ширина 71 мм 70.4 мм
Толщина 9.1 мм 8.5 мм
Вес 142 грамма 131 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A2 Core
68.92%
1 Plus +9%
75.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А2 Кор и Нокиа 1 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7870 MediaTek MT6739
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 4
Частота 1600 МГц 1500 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Mali-T830 PowerVR GE8100
GPU-ядер 2 -
Частота GPU 600 МГц 570 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 667 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy A2 Core +46%
723
1 Plus
495
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy A2 Core +191%
3734
1 Plus
1282
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A2 Core
н/д
1 Plus
49651

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android Go Android Go

Батарея

Характеристики
Объем 2600 мАч 2500 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Да
Время полной зарядки 2:15 ч. 2:10 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A2 Core vs Nokia 1 Plus
Основная камера
Матрица 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c Нет
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (5 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 5 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2560 x 1920
Апертура f/2.2 -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 6 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Апрель 2019 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.53 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.09 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, батарея и звук - выбирайте Samsung Galaxy A2 Core, а если программное обеспечение и корпус – то Nokia 1 Plus.

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